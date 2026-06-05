議場變遊樂場？民眾黨議員質詢 請蔣萬安玩戰鬥陀螺、打匹克球

蔣萬安體驗戰鬥陀螺，大喊「為台北而戰」。（記者田裕華攝）

台北市議會今（5）日下午市政總質詢，民眾黨團花招百出，接連祭出戰鬥陀螺、無人機足球、匹克球等時下最夯休閒娛樂，讓市長蔣萬安挑戰。蔣萬安玩戰鬥陀螺時喊出「為台北而戰」，體驗匹克球時，議員陳宥丞更喊「趕快來殷瑋答、你也要答」，現場氣氛熱絡。

民眾黨團一開場就送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，議員林珍羽說，希望蔣萬安2026奮力一搏為台北、為民眾而戰，還做了一個背板，寫著「戰鬥」，讓蔣萬安一看盛讚「你們很用心花那麼多心力，哇！」林珍羽也請蔣萬安玩戰鬥陀螺，拉發條時要喊出「go shot（應為go shoot）」，接著邊說邊要把戰鬥陀螺拿給蔣萬安，豈料下一秒「陀螺」直接掉在地上。林珍羽趕緊將戰鬥陀螺撿起來裝回去，蔣萬安最後也大聲喊出「為台北而戰」，順利拉了發條。林珍羽直呼，「市長很厲害，希望我們2026都可以為台北戰勝」。

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議員黃瀞瑩登場提到，不少國小、國中生會利用暑期時間玩「無人機足球」，希望市長體驗無人機足球，藉機讓更多小朋友感受到，今年7月要去韓國比賽，可以獲得市長的加油；教練現場耐心指導蔣萬安遊戲規則，不過蔣萬安仍難以掌握遊戲技巧，一度靠近得分球門，但是又往後飛往備詢台，而黃瀞瑩的無人機也一度接近官員的座位，教練示範不到10秒鐘就通過球門，而蔣萬安也再挑戰一次終於成功。

議員陳宥丞也關心匹克球場地不足等議題，邀請蔣萬安嘗試看看打匹克球，用以推廣新興運動。他邀請蔣萬安、研考會主委殷瑋與民眾黨團議員一起上場對打，陳宥丞更說「趕快來殷瑋答、你也要答」，後續幾人下場對打，一來一回、有模有樣，顯見平時都有運動習慣。

蔣萬安體驗無人機足球。（記者田裕華攝）

蔣萬安體驗無人機足球難以掌握遊戲技巧，一度靠近得分球門，但是又往後飛往備詢台。（記者田裕華攝）

民眾黨團與蔣萬安、研考會主委殷瑋一起上場對打匹克球。（記者田裕華攝）

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