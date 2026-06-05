民進黨民調蘇巧慧擴大領先2.5％ 李四川競辦搬出「賴瑞隆民調」回應

民進黨近日民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧獲31.5%的支持度，國民黨新北市長參選人李四川則以29.0%緊追在後，對比黨內2月份民調，蘇巧慧現擴大領先。（李四川競選辦公室提供）

據本報掌握，民進黨近日民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧獲31.5%的支持度，國民黨新北市長參選人李四川則以29.0%緊追在後，對比黨內2月份做的民調，蘇巧慧現已擴大領先；李四川競選辦公室回應，該份民調由民進黨進行，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆曾批評這樣的民調是「自產自銷騙市民」，請問「賴瑞隆覺得蘇巧慧也在騙市民嗎？」

民進黨近日民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧獲31.5%的支持度，國民黨參選人李四川則以29.0%緊追在後，雙方差距2.5%，對比黨內2月份做的民調，蘇巧慧當時首度領先李0.5個百分點，如今已擴大領先。

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李四川競選辦公室今回應，該份民調是由民進黨民調中心進行，賴瑞隆曾批評這樣的民調是「自產自銷騙市民」，請問賴瑞隆是覺得蘇巧慧也在騙市民嗎？這個問題要請賴瑞隆跟蘇巧慧來回答。

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