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    首頁 > 政治

    新北議員周雅玲率參選人蔡美華訪金山中繼市場 欣見外攤遮雨棚完工

    2026/06/05 16:56 記者俞肇福／新北報導
    民進黨新北市議員周雅玲（左）、新北市議員參選人蔡美華（右）今天（5日）前往金山中繼市場，實際查看外攤遮雨棚工程。（蔡美華提供）

    民進黨新北市議員周雅玲（左）、新北市議員參選人蔡美華（右）今天（5日）前往金山中繼市場，實際查看外攤遮雨棚工程。（蔡美華提供）

    新北市金山第一公有零售市場日前遷至中繼市場後，由於附近已規劃停車場，帶給地方民眾開車買菜停車方便；不過隨著雨季將屆，外攤的防雨抗曬需求浮現。民進黨新北市議員周雅玲與新北市議員擬參選人蔡美華，今天（5日）前往金山中繼市場進行勘查。周、蔡2人展現「師徒齊心」的交棒默契，力拚外攤遮雨棚工程在雨季前完工，照顧攤商與民眾生活。

    周雅玲及蔡美華陸續接獲民眾反映，外圍營業區域因缺少遮雨棚設施，每逢大雨貨物便面臨淋濕損壞的窘境，大太陽時更是曝曬難耐，不僅影響商品品質，也讓攤商與民眾採買深感困擾。

    周雅玲與蔡美華接到民眾反映隨即展開行動，要求新北市政府市場處配合地方需求立即改善，並緊盯施作進度。面對近期梅雨季即將開始，周雅玲與蔡美華2人再度來到現場，逐一檢視遮雨棚等相關防護設施的施作細節，確保工程品質符合民眾與攤商的實際需求。

    看到遮雨棚「即時完工」，周雅玲與蔡美華皆表示非常欣慰。因為遮雨篷的設施完善，不僅保障了攤商不論晴雨都能好好做生意，也讓民眾前來採購能更舒適，放心挑選物品。

    周雅玲及蔡美華兩人感謝市場處的協助，未來將持續攜手監督金山市場的後續改建與周邊升級，讓居民採買更舒適、更安心，在地經濟更活絡。

    民進黨新北市議員周雅玲（中）、新北市議員參選人蔡美華（左）今天（5日）前往金山中繼市場，實際查看金山中繼市場相關工程。（蔡美華提供）

    民進黨新北市議員周雅玲（中）、新北市議員參選人蔡美華（左）今天（5日）前往金山中繼市場，實際查看金山中繼市場相關工程。（蔡美華提供）

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