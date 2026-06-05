美國無人機協會訪盧秀燕喊話需政策支持 盧重申軍購與商購、委製分開

美國無人機產業協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins）拜會市長盧秀燕。（市府提供）

美國無人機產業協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins）昨（4日）拜會台中市長盧秀燕，雙方就無人機發展趨勢等交換意見；羅賓斯指出，無人機產業發展不能僅仰賴市場自然成長，必須透過政策支持與市場需求帶動。盧秀燕再度強調，針對政府整體預算規劃，她建議將軍購放在特別預算，商購、委製部分可放年度預算編列，以確保政策與資源穩定投入，並透過完整預算書及國會監督機制提升透明度，促進產業長期、永續發展。

羅賓斯昨在美國在台協會商務組長歐潔（Janée Pierre-Louis）陪同下拜會盧秀燕，羅賓斯指出，美國無人機產業協會已與工研院合作，在台推動「綠色無人機系統（Green UAS）」計畫，提升台美合作生產無人機的國際市場競爭力，此計畫也是協會首次在美國境外推動的綠色無人機系統計畫合作案，深具指標意義。

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羅賓斯強調，無人機產業發展不能僅仰賴市場自然成長，必須透過政策支持與市場需求帶動，進一步擴大產業規模及供應鏈網絡。

盧秀燕指出，無人載具產業發展不僅符合國家需求，也有助帶動台中產業升級與經濟成長，她看好無人機產業成為台灣下一個工業生產最重要的「護國神山」。

盧秀燕重申，建議將軍購放在特別預算，商購、委製部分可放在明年度的年度預算中編列，以確保政策與資源穩定投入，並透過完整預算書及國會監督機制提升透明度。

盧秀燕另指出，台中擁有精密機械、半導體、航太及光學感測等完整產業基礎，是全球發展無人機與無人載具最具潛力區域之一，盼透過台美深化合作，加速產業規模化發展，提升國際競爭力，發展台灣下一座「護國神山」。

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