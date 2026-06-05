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    首頁 > 政治

    上海小貓熊明抵台 綠質疑回送變卦恐政治考量、藍批動物福祉勿成口水

    2026/06/05 16:13 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨籍北市議員柳采葳。（資料照）

    國民黨籍北市議員柳采葳。（資料照）

    台北與上海進行物種交流合作，台北市立動物園明（6）日將迎來一對上海小貓熊，成藍綠攻防焦點。民進黨籍市議員何孟樺質疑，雙方突變卦我方改送白手長臂猿，是違背專業，恐有政治考量。國民黨籍市議員柳采葳說，動物交換核心不是政治而是動物福祉，不應成為政治口水犧牲品。

    上海小貓熊預計明日抵台，但我方原本要送出的黑腳企鵝，上海動物園考量園內黑腳企鵝基因多樣性足夠，與北市協議改送白手長臂猿。

    柳采葳說，遺憾有人刻意將專業保育操作泛政治化，國際動物交換的核心從來不是政治，而是動物福祉與物種保育。黑腳企鵝交流調整，是依循國際動物園基因管理機制與專業評估結果，避免近親繁殖、維持族群健康，本就是國際慣例。改由同樣屬於保育類動物的白手長臂猿進行交流，保育價值與合作意義並未減少，雙方仍持續推動生態保育合作，充分展現專業與彈性。

    她指出，台北動物園同仁與保育專家過去一年投入大量心力推動交流計畫，不應成為政治口水的犧牲品，期待各界回歸保育本質，尊重專業評估，讓動物園持續發揮國際保育與教育功能。

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