新北鎮南宮參拜 李四川表態支持「樹林、鶯歌鐵路地下化」

國民黨新北市長參選人李四川今天（5日）前往鎮南宮參拜祈福。（李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川今天（5日）前往樹林鎮南宮參拜，並與當地里長及鄉親進行基層座談。李四川期盼，能將自身工程經驗全力奉獻給新北市，帶給鄉親最扎實的建設。針對地方長年關切的鐵路地下化議題，李四川也明確表態支持「樹林、鶯歌鐵路地下化」。

李四川與當地里長及鄉親進行基層座談，地方鄉親大讚李四川，話不多、默默做，希望未來讓李四川這樣的老實人為新北市打拚。

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座談中，李四川分享過去共同推動的樹三鶯地區建設，他曾將大水溝加蓋整治為便利的停車場，解決鄉親買菜的停車難題，並參與三鶯大橋的聯外道路拓寬規劃。他表示，基層民眾的需求很單純，就是一條平平安安回家的路，公共工程只要能切實解決市民生活中的不便，就是他最重要的從政初衷。

展望新北產業發展，李四川提出串聯雙北「AI科技廊帶」的構想，將透過捷運與輕軌路廊延伸，以及未來將興建的蘆社大橋，搭配台64、65快速道路，串連北士科至蘆洲、板橋、土城、樹林、三峽、鶯歌等地，減少市民通勤時間，並打造AI科技廊帶，帶動新北產業發展、創造年輕人就業機會。

針對地方長年關切的鐵路地下化議題，李四川也明確表態支持「樹林、鶯歌鐵路地下化」，他指出，這是帶動地方發展的關鍵，未來將以工程專業克服問題，以具體藍圖規劃，全力推動這項重大工程，帶給在地全新的面貌。

國民黨新北市長參選人李四川今天（5日）前往鎮南宮參拜祈福。（李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川今天（5日）前往鎮南宮參拜祈福。（李四川競選辦公室提供）

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