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    首頁 > 政治

    與麻州副州長會面 鄭麗文：台美應加強實質合作

    2026/06/05 16:13 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文（右）與麻薩諸塞州副州長金．狄斯可（Kim Driscoll）會面。（圖由國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文（右）與麻薩諸塞州副州長金．狄斯可（Kim Driscoll）會面。（圖由國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文正率團訪美，於台北時間6月4日與麻薩諸塞州副州長金．狄斯可（Kim Driscoll）會面，鄭麗文表示，面對當前國際局勢，應以合作替代對抗與戰爭，台美雙方應繼續加強產業、經濟、貿易及高科技的實質合作，共同在世界與兩岸之間，扮演創造「自由與和平」的關鍵領導角色。

    鄭麗文舉例，台灣指標性科技企業「元太科技（E Ink）」在麻州深耕、製造電子閱讀器螢幕，並為當地創造數百個就業機會，這正是台美企業優勢互補的典範。台美雙方應以合作替代對抗與戰爭，共同在世界與兩岸之間，扮演創造「自由與和平」的關鍵領導角色。

    狄斯可也於會談中指出，麻州與台灣在許多領域皆「志同道合」，麻州政府近期更對麻省理工學院（MIT）全新的量子中心（Quantum Center）進行了重大投資，積極布局未來科技。狄斯可說，面對華盛頓聯邦層級的政局波動與各種不確定性，地方政府的工作挑戰加劇，但麻州始終扮演著堅守民主價值、盟友關係與主體性的「抵抗力量」。

    狄斯可強調，麻州非常珍視與台灣在經濟、學術上的緊密聯繫，更希望未來能以雙邊的共同優勢，進一步「借力發展」攜手前進。她高度肯定台灣在民主發展上的成就並表示，麻州一向走在科技與學術的前沿，期盼未來能進一步深化麻州與台灣的雙邊緊密連結。

    國民黨主席鄭麗文與麻薩諸塞州副州長金．狄斯可（Kim Driscoll）會面。（圖由國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文與麻薩諸塞州副州長金．狄斯可（Kim Driscoll）會面。（圖由國民黨提供）

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