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    首頁 > 政治

    西螺鎮長選舉 雲縣民政處長蕭德恕宣布將披藍袍參選

    2026/06/05 15:42 記者李文德／雲林報導
    縣府民政處長蕭德恕有意披藍袍參選西螺鎮長，預計登記後請辭。（記者李文德攝）

    縣府民政處長蕭德恕有意披藍袍參選西螺鎮長，預計登記後請辭。（記者李文德攝）

    地方選舉倒數階段，各人選紛紛就定位，民進黨籍雲林縣西螺鎮長廖秋萍執政頗受好評，將參選連任，外界認為西螺選民結構綠大於藍，應沒問題，也無對手攖其鋒。不過縣府民政處長蕭德恕昨透過網路宣布，有意披藍袍參選。他今受訪表示，競選主軸為「順民意」，希望讓西螺鎮更好。

    地方一般認為，西螺鎮的選民結構長期綠大於藍，民進黨執政超過25年，綠營深耕已久，近年來儘管藍營派出優秀人選，不過礙於藍軍未完全整合，因此屢戰屢敗。本屆廖秋萍從議員成功轉任為鎮長，勤走基層形象親和，夾帶行政優勢連任沒問題。不過此次藍軍若派出蕭德恕，他有基層民代、縣府歷練資歷，可能是歷屆藍軍「最強候選人」。

    蕭德恕今接受媒體訪問表示，他出生西螺振興里，是土生土長的西螺人，曾任4屆鎮民代表，其中擔任2屆鎮代會副主席，後受到延攬先後擔任縣府行政、民政處長，也因為對西螺鎮熟悉，近年來也有不少地方居民勸進的聲音，因此希望為了地方建設可以盡一份心力，讓西螺更好。

    蕭德恕表示，此次競選主軸為「順民意 做代誌」，希望將基層聲音，鄉親生活需求與期待整合，如針對西螺果菜市場，希望能夠建立更完善的制度，讓每位農民、民眾更得到尊重，也希望為西螺鎮爭取大型的基礎建設。而目前會先以縣政為主力，預計8月底至9月登記成為候選人後，就會正式辭去民政處長一職。

    國民黨雲林縣黨部表示，目前鄉鎮長提名作業已過，對於蕭的參選，將報請黨中央審議以報准或徵召方式投入選舉。

    廖秋萍認為，上任以來，積極為地方基層奔走，對於所有願意投入公共事務、關心西螺發展的人，都表達尊重與祝福，民主社會中，不同的人帶著理念參與選舉，是地方進步的重要力量。

    廖秋萍表示，無論未來有多少人投入這場選舉，鄉親最在意的是實際的建設成果與未來願景，擔任鎮長以來，秉持一步一腳印的精神，努力推動鎮務，未來會繼續堅守崗位，把工作做好，把鄉親交付的責任放在心上。

    廖秋萍（中）本屆轉戰西螺鎮長，勤跑基層，政績頗受好評，地方普遍認為連任沒問題。（記者李文德攝）

    廖秋萍（中）本屆轉戰西螺鎮長，勤跑基層，政績頗受好評，地方普遍認為連任沒問題。（記者李文德攝）

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