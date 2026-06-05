藍白聯手封殺「無人載具條例」 徐巧芯：應回歸常規預算

「無人載具產業創建特別條例」草案無法付委。國民黨立委徐巧芯表示，黨團主張是編入常規預算，包含使用追加預算或者納入明年預算。（記者羅國嘉攝）

立法院日前處理軍購特別條例時，無人機部分遭在野黨排除，而民進黨立委鍾佳濱提出的「無人載具產業創建特別條例」草案，今（5日）立法院會遭藍白聯手退回程序委員會，無法付委。國民黨立委徐巧芯表示，黨團主張是編入常規預算，包含使用追加預算或者納入明年預算，特別預算已過度膨脹。

2日藍白聯手在立法院程序委員會，將議程草案送交今天院會處理。院會上午進入報告事項議程時，民眾黨團提案，要求將鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案不予列案。經表決，藍白以60票，力壓民進黨團49票，將該草案退回程序委員會。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯指出，黨團的主張是編入常規預算，包含使用追加預算或者納入明年預算，特別預算已過度膨脹。針對綠營批評藍白認為草案內容仍需調整，應儘速提出版本共同推動產業發展，而非直接封殺、甚至不讓法案進入一讀程序公開討論，徐巧芯反駁說，行政院至今也未提出自己的版本。

國民黨立委馬文君表示，國民黨並非反對無人機產業發展，大家都支持無人機相關政策，但對於草案內容是否完善、能否被各界接受，仍有討論與調整空間。她也說，若法案能夠規劃得更周全，不論何時提出都是好事，既然各界都認為無人機產業重要，更應給予充分討論與準備時間，讓政策方向更加完整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法