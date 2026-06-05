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    首頁 > 政治

    藍白聯手封殺「無人載具條例」 徐巧芯：應回歸常規預算

    2026/06/05 17:53 記者羅國嘉／台北報導
    「無人載具產業創建特別條例」草案無法付委。國民黨立委徐巧芯表示，黨團主張是編入常規預算，包含使用追加預算或者納入明年預算。（記者羅國嘉攝）

    「無人載具產業創建特別條例」草案無法付委。國民黨立委徐巧芯表示，黨團主張是編入常規預算，包含使用追加預算或者納入明年預算。（記者羅國嘉攝）

    立法院日前處理軍購特別條例時，無人機部分遭在野黨排除，而民進黨立委鍾佳濱提出的「無人載具產業創建特別條例」草案，今（5日）立法院會遭藍白聯手退回程序委員會，無法付委。國民黨立委徐巧芯表示，黨團主張是編入常規預算，包含使用追加預算或者納入明年預算，特別預算已過度膨脹。

    2日藍白聯手在立法院程序委員會，將議程草案送交今天院會處理。院會上午進入報告事項議程時，民眾黨團提案，要求將鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案不予列案。經表決，藍白以60票，力壓民進黨團49票，將該草案退回程序委員會。

    徐巧芯指出，黨團的主張是編入常規預算，包含使用追加預算或者納入明年預算，特別預算已過度膨脹。針對綠營批評藍白認為草案內容仍需調整，應儘速提出版本共同推動產業發展，而非直接封殺、甚至不讓法案進入一讀程序公開討論，徐巧芯反駁說，行政院至今也未提出自己的版本。

    國民黨立委馬文君表示，國民黨並非反對無人機產業發展，大家都支持無人機相關政策，但對於草案內容是否完善、能否被各界接受，仍有討論與調整空間。她也說，若法案能夠規劃得更周全，不論何時提出都是好事，既然各界都認為無人機產業重要，更應給予充分討論與準備時間，讓政策方向更加完整。

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