上海貓熊來台是雙城論壇「具體成果」？ 林秉宥吐槽：交流早已進行

台北市長蔣萬安稱上海貓熊將來台是雙城論壇很具體的成果，民進黨新北市議員林秉宥吐槽交流早已進行，凸顯論壇有多沒用。（圖擷取自「林秉宥」臉書）

台北市長蔣萬安2023年首次到上海出席雙城論壇，提到盼引進上海動物園小貓熊，如今兩隻小貓熊將於本週末抵台，他稱是雙城論壇很具體的成果；民進黨新北市議員林秉宥今說，雙城論壇的成果「就是把我已有的，跟你已有的動物做交換」，但關鍵是這些動物園間的交流，基本上不需要城市論壇就已進行。他認為，若雙城論壇的成果是一個所屬機關就可獨立完成，且常態性進行，不是更凸顯這東西有多沒用？

民進黨台北市長參選人沈伯洋曾說雙城論壇沒有意義，蔣萬安則說，這就是很具體的成果，他上任以來舉辦3次雙城論壇，他第1次去時，就談到未來基於彼此的需求，讓物種可以繁衍，經動物園評估後決定引進小貓熊，台北也有對等的動物送到上海，在各方行政完備下，很高興週末就可以迎來小貓熊。

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林秉宥今於個人臉書粉專發文指出，有紙媒今大作頭版雙城論壇的成果，他說，姑且不論木柵動物園已有11隻小貓熊，這次交換是2024年雙城論壇中討論出來的結果，一開始台北市要出的是黑腳企鵝，結果上海動物園的黑腳企鵝太多，所以後面磋商時，才改成白手長臂猿。上海動物園也是本來就有白手長臂猿。

他表示，增加動物園內種群的基因多樣性固然重要，但關鍵是，這些動物園間的交流，基本上不需要城市論壇就已經在進行。他舉例，木柵動物園獲得日本的小熊貓「茜茜」跟「未來」，就是透過台日動物園合作的國際機制來台，而更早中國來台的小熊貓也不是任何一次雙城論壇的成果，而是台北市立動物園跟「海峽（福州）大熊貓研究交流中心」合作的域外保育計畫。

林秉宥說，如果雙城論壇的成果是一個所屬機關就可以獨立完成，且常態性持續進行的工作，不是更凸顯這東西有多沒用嗎？更值得注意的是，藍白強攻日菲經濟海域協議要跟中國一個鼻孔出氣的事情，也請大家不要被煽動與誤導。

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