黃世杰批張善政社宅0開工 中央卡桃園說法不攻自破

民進黨桃園市長參選人黃世杰（左）批評，市長張善政任內啟動並完工的社會住宅數量，至今仍是0戶。（圖由黃世杰提供）

藍白兩黨在立法院延宕審查今年度中央政府總預算案，影響中央對各市縣重大建設補助案的執行，桃園市長張善政3日卻指「卡在中央」，對此，民進黨桃園市長參選人黃世杰今天（5日）表示，張任內啟動並完工的社會住宅數量至今仍是0戶，從去年算起至今年，已有15個月為0開工，顯見張的施政效能低落，對比中央政府在桃園市境興建大量社宅，張的「中央卡桃園」說法根本不成立。

「只要事情順利，張善政就認為是自己的功勞，一旦事情不順利，就會卸責稱是中央造成。」黃世杰說，中央這3年在桃市蓋的社宅戶數，從前市府執政時期到現在陸續完工463戶、興建中4421戶，還不乏在張市府時期開工，反觀張市府卻是連續15個月為0開工，試問，如果中央不支持桃市，這些社宅如何蓋出來的？

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黃世杰強調，張善政為了轉移社宅推動不力的焦點，才推出「可負擔住宅」，雖然立意良善，但市府草案卻忽略釐清產權疑慮，只談房價而未告知市民需付出的成本與風險、會否排擠現有的社宅政策，張沒有實際解方前，就拿可負擔住宅來鋪天蓋地包裝，若未來因有損市民權益等因素而遭內政部退回，難道又要把責任推給中央政府？

黃世杰強調，相信市民要的不是95%政見達成率，而是要看得見的成果、負責任的態度，「我與他不同，我有信心能夠100%做好執政基本功，帶領城市進步。」

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