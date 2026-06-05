中國大外宣「大馬華人悲傷」！馬國人拍片打臉嗆爆：尋個鬼根

大馬YouTuber「路易思拍廢片」直接發布影片開嗆：「我們沒有鬼遺憾，馬來西亞才是家。」（擷取自路易思拍廢片YouTube）

中國大外宣攻勢不斷，近日改打出溫情牌，宣揚「大馬華人因找不到回中國的路，心裡藏著淡淡悲傷」的論調。不過，大馬YouTuber「路易思拍廢片」直接發布影片開嗆：「我們沒有鬼悲傷，馬來西亞才是家。」他批評做出上述發言的人：「你算哪根蔥啊？還能替我們馬來西亞人決定感受！」

數位創作者彌勒熊近日發文分享「路易思拍廢片」影片內容。只見一部中國大外宣影片中，找來大馬華人訪談，以剪輯手法呈現大馬人「可隨口背誦古詩」。影片中主講人還聲稱大馬華人心中一直藏著一股「淡淡的遺憾」、「找不到回去的路」、「缺少了一塊」、「明明知道根在哪裡，卻再也找不到回去的路」。他氣得直罵「荒謬」：「我們什麼時候說過自己遺憾、悲傷……你問過大馬的華人嗎？」

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他直言，這些所謂的悲傷都是大外宣替大馬華人製造出來的，因為只有大馬華人悲傷，故事才編得下去。他強調，大馬華人在這裡生活、工作、養老，馬來西亞就是家，絕大多數人心中根本沒有什麼鬼遺憾，也沒有注重什麼鬼根。

中國經濟崛起、有錢有影響力，他替中國人開心，但這跟大馬華人完全無關，薪水不會漲，國際地位也不會因此變好。大馬華人不搞「集體榮譽」那一套：「你的成就是你的，不是我的。我沒有要沾你的光，你也不需要替我們感到驕傲。」

大外宣影片還暗示大馬華人保留了文化，等同於「文化的根在中國」，大馬華人只是替中國保管。路易思對此提出強烈質疑，並以在地文化為例指出，正月初九拜天公，中國福建一帶雖有此習俗，但相對低調，多為家庭式祭拜；而馬來西亞的拜天公則是整條街煙花鞭炮放個不停、供品擺滿整張桌子、甘蔗更是不可或缺。這種規模與儀式感是大馬華人自己發展出來的本土版本，比中國更盛大。

新年「撈生」（魚生）更是大馬華人自己創造的傳統，中國根本沒有人撈生，不說的話，中國人甚至連那是什麽東西都不知道。路易思義正辭嚴指出，中華文化不等於中共，更不是中國發明的。中共建國於1949年，而大馬華人拜媽祖、拜關公、拜觀音、拜土地公的傳統早在幾百年前就被祖先帶來馬來西亞，在中共建國前就已存在。他更諷刺，當年搞文化大革命、破四舊、砸廟宇、燒古蹟、鬥孔子的正是中共，如今卻回過頭來宣稱要代表中華文化、要海外華人回歸根源，極其荒謬。

影片中，路易思舉出國際實例反駁大外宣的「尋根」邏輯。美國人講英文、過聖誕節，但沒有人會說美國人的根在英國，更沒有人會說美國人應該效忠英國議會；巴西人講葡萄牙文、阿根廷人講西班牙文，同樣不需要向昔日的宗主國效忠。

他認為，全世界任何種族的後裔都懂「語言和文化可以相同，但它不是一條鎖鏈」的道理，沒必要永遠綁死在發源地，唯獨中共在裝傻。大外宣不斷塑造「海外華人欠中國一份情」的敘事，本質上只是想進行政治利用，好讓海外華人在當地替中共說話、執行中共想要的意志。

影片最後，他說：「你可以繼續做你的大外宣，但我也告訴你，我們沒有什麼鬼遺憾，我們過得很好，我們的家在馬來西亞。有我一天存在，我會繼續地打臉你們這些不要臉的大外宣。」

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