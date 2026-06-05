藍白聯手封殺「無人載具條例」 民眾黨團：拒絕開空白支票的黑箱法案

立法院會今天在藍白聯手下，封殺民進黨立委鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案，退回程序委員會，無法付委。（本報資料照）

綠委鍾佳濱、陳培瑜等人日前提出「無人載具產業創建特別條例」草案，目標打造台灣下一座「護國神山」，該案日前排入今日立法院院會議程後，又遭藍白立委聯手表決「封殺」，退回程序委員會，引發討論。對此，民眾黨黨團表示，儘管支持台灣發展無人機產業，但法案不該僭越預算法規開「空白支票」，更不該一路黑箱，逃避國會監督。

民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜等人日前提出「無人載具產業創建特別條例」草案，目標打造台灣下一座「護國神山」，藍白週二在程序委員會聯手將該案送今日院會處理後，民眾黨團卻在上午進入報告事項議程時，提案將其抽出不予列案，並以在野立委人數優勢「封殺」，連同沈伯洋所提立委赴中應納管、行政院版財政收支劃分法等案，一同退回程序委員會。

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對於否決該案草案排入院會議程，民眾黨立法院黨團今（5日）表示，鍾佳濱提案試圖以扶植產業之名，大幅增加國家支出，與「立法院不得為增加支出之提議」相悖，反諷民進黨雙標是啼笑皆非；強調民眾黨支持台灣發展無人機產業，但不代表國會可以閉上眼睛替「免舉債上限、免公開招標、綁架未來民意」的災難級法案背書。

民眾黨團也質疑，該草案規劃5年期特別預算，直接排除「預算法」舉債限制不寫預算上限，等於撬開國庫大門，把全民當成無限提款機「特別大撒幣」，不只毫無財政紀律，更將國家推向債務風險；其次，該草案直接規定採購得採「限制性招標」，直言此舉是拔除監督防線，形同為特定對象量身打造「圖利法案」。

民眾黨團再指出，草案明定施行期間為5年、但得經國會同意延長，批評該條文直接跨越現任立委任期，用本屆國會決定限制新一屆國會的監督與審查權，不滿將國家政策與預算當兒戲，直言法案設計「充滿政治算計」。

民眾黨團強調，國會不是橡皮圖章，產業發展不該是掩護黑箱與揮霍的藉口，重申產業發展與程序正義、監督制衡息息相關，將法案退回不只善盡責任，也是對國家最基本的守護。

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