黃國昌辯「私人的事怎麼會知道」 卓冠廷：慈庸確定有告知所有黨團成員

民進黨中執委卓冠廷。（資料照）

民眾黨黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，但當中提及昔日率時代力量立委赴凱道靜坐抗議「勞基法」修法等事。黃今早稱書中內容「客觀」，對被外界的政治攻擊扭曲感到相當遺憾；對於洪慈傭當年身體狀況，黃國昌辯「私人的事我怎麼會知道」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，黃國昌無論是說謊聲稱不知慈庸的狀況、或是根本就不記得、或是選擇性遺忘，對慈庸、對身邊知情的人來說，都毫不意外，因為黃國昌根本不是會把別人的事放心上的人，也不是會關心他人的人。

卓冠廷在臉書PO文表示，慈庸當年的身體狀況，黃國昌稍早說「私人的事我怎麼會知道」，慈庸看過了，幾位當時曾參與的夥伴，也看過了，對於黃國昌的否認，我們都覺得，毫不意外。而且這種回應恰巧證明了黃國昌的人格，慈庸也非常確定，有讓包含黃國昌在內的所有黨團成員知道他小產導致的身體狀況。因為她必須要讓他們知道。

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卓冠廷指出，當年的情形，勞基法的攻防在猛烈進行當中，在凱道以前，在委員會、議場都是如此。在當時的諸多行動中，她擔心非常有可能影響行程、無法配合、甚至拖累。

卓冠廷續指，同樣的，當時對外都否認身孕，一來是不願分享，二來也是顧慮這件事會模糊當時時力的共同訴求。這些為了共同決策的著想，黃國昌視而不見，八年後被扭曲成叛徒，黃國昌無論是說謊聲稱不知慈庸的狀況、或是根本就不記得、或是選擇性遺忘，對慈庸、對身邊知情的人來說，都毫不意外。

卓冠廷直言，因為黃國昌根本不是會把別人的事放心上的人，也不是會關心他人的人。黃國昌也非常清楚地用這本書證明了，即便不符合事實，他一樣會把故事扭曲成對他有利的版本，這就是黃國昌，一個眼裡永遠只有自己的人。

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