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    首頁 > 政治

    賴總統出訪史瓦帝尼受阻 立院無異議通過譴責中國打壓

    2026/06/05 14:28 記者陳政宇／台北報導
    立法院今（5）日召開院會，並就議程進行表決。（記者叢昌瑾攝）

    立法院今（5）日召開院會，並就議程進行表決。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德原訂4月22日訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓被迫延期，立法院民進黨團當時在院會提案，譴責中華人民共和國政府的粗暴行為，依照朝野黨團共識逕付二讀、並交付協商。立法院會今（5日）開會處理時，朝野無異議通過此案。

    賴總統因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲3國，在無預警狀況下取消專機飛航許可，導致出訪行程暫緩。不過，賴總統5月2日突宣布已抵達史瓦帝尼進行國是訪問，期間與史國國王恩史瓦帝三世進行雙邊會談，並共同見證「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」簽署儀式及簽署聯合公報。

    對於賴總統被迫暫緩出訪史瓦帝尼，外交及國防委員會4月22日無異議通過臨時提案，強烈譴責中國的粗暴行徑。民進黨團隨4月25日則於院會提出譴責案，當天朝野無異議將此案逕付二讀交付協商，並由民進黨團負責召集協商。

    民進黨團提案指出，中華民國是主權獨立的民主國家，嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段，迫使第三國撤銷台灣元首專機飛航許可的粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權的公然干涉。

    提案表示，促請外交部、駐外館處、國際民航組織的友台代表及所有可行管道，將此事列入國際紀錄，尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制的關注與因應。同時，呼籲所有理念相近的民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫的行為，將其納入各國「反脅迫」的政策工具與立法檢討。

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