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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中申請480萬補助、訪美再申請550萬 藍委批綠雙標

    2026/06/05 14:21 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文訪中行，申請台灣民主基金會新台幣480萬元補助，訪美行再度申請550萬元。讓民進黨立委林楚茵痛罵，鄭麗文赴美吹捧中共中央總書記習近平，用民主的錢幫獨裁者講話，完全名實不符。對此，藍委王鴻薇表示，綠營人士、民進黨海外訪問及黑熊學院皆曾申請該基金會補助，批評民進黨雙標；藍委牛煦庭則說，這類事情不應該由外界進行過多的政治解讀。

    國民黨立法院黨團書記長林沛祥指出，不少人士包括綠營，在不同的總統任內，從民主基金會申請補助到大陸去，做學術訪問、交流，現在特地把這件事拿出來，講說民主基金會不應該（補助）去中國，這樣有點本末倒置。民主基金會除了是基金會外，還有智庫的功能，以及跟國外交流的功能。

    國民黨立委王鴻薇表示，民進黨嘴巴閉起來，民進黨去海外、到美國訪問，沒有申請過民主基金會補助嗎？請問民進黨立委沈伯洋的黑熊學院沒有申請過民主基金會補助嗎？側翼沒有申請過民主基金會補助嗎？國民黨光明正大訪問美國，不能申請民主基金會補助嗎？她批民進黨雙標。

    國民黨立委牛煦庭也說，大家就是依法、依規定提出申請，並尊重民主基金會內部的審查機制。不論是前往哪一個國家都應該依循同樣的程序辦理，也尊重民主基金會最後的審查結果，這類事情不應該由外界進行過多的政治解讀。

    另就陸委會禁止中央和地方政府參加中國舉辦的海峽論壇，但國民黨副主席張榮恭仍率團參加。林沛祥回應，兩岸與其交火，不如交流，如果台灣有政黨、有人士願意做兩岸交流，對於兩岸和解跟經貿發展都有十分正面的影響，如果只是單純抹紅、抹黑，對於未來兩岸的關係只會更加不利。

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