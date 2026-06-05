批日菲海域談判侵門踏戶 藍白提案要政院赴立院專案報告

國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左2）、首席副書記長許宇甄（右2）、副書記長黃建賓（左1）、立委羅智強（右1）召開「喪權辱國、卻又文過飾非；狡辯的林部長，失能的外交部」記者會。（記者方賓照攝）

日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及中國礁層海洋邊界談判。立法院國民黨團及民眾黨團今（5日）在立法院會提案，要求行政院召開「國家級海洋權益會議」，並到立法院進行專案報告。該提案依黨團共識逕付二讀，交黨團協商。

日菲海域談判備受關注。立法院會今天處理討論事項時，國民黨團及民眾黨團提案指出，日本與菲律賓5月28日宣布啟動「專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判」，劃界海域範圍與我國依法主張的200浬專屬經濟海域高度重疊，但竟將台灣排除於談判之外，形同剝奪我國海洋主權與漁權。

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提案表示，日、菲對我國200浬主權、漁權侵門踏戶、逕自瓜分的行徑，政府居然予以肯定，對中國派艦到東部海域「執行巡查」又表示我國主權問題毋需陸方置喙，一味抗中卻無能保主權的思維，已遭民眾唾棄。

據此，藍白黨團建請院會作成決議，外交部應即向日本、菲律賓政府表達嚴正立場，抗議並要求日、菲兩國，凡涉及我國專屬經濟海域的任何劃界協議談判，應由台灣、日本、菲律賓三方談判協商，以捍衛國家主權。

提案並主張，海洋委員會及海巡署應即提出「東部海域護漁專案」，落實強化巡防量能、升級漁船即時通報系統及建立跨部會護漁機制，確保漁民作業安全。

提案指出，行政院應召集外交部、海委會、農業部、國防部等相關部會，召開「國家級海洋權益會議」，針對日、菲劃界談判對我國漁權、能源開發、海底設施及國家海洋戰略的衝擊，提出完整評估報告，並說明政府因應方案。行政院應針對會議結論，到立法院進行專案報告並備詢，說明政府捍衛主權、維護漁權及漁民生計的具體作為與決心。

擔任會議主席的立法院長韓國瑜裁示，依照黨團共識，本案逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團、民眾黨團負責召集協商。

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