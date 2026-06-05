「不能說的合作對象」是張峻？民進黨花蓮縣黨部回應了

民進黨新任主委陳景豊（左一），接下前主委嚴献宗（右一）印信，在國策顧問盧博基（左二）、民主進步黨中央黨部資專楊福貴（右二）見證下完成。（民進黨花蓮縣黨部提供）

民進黨花蓮縣黨部主委日前完成改選，由前主委陳景豊回鍋擔任，今天完成交接，外界也關心縣長選舉民進黨是否會與議長張峻合作，不推出提名徵召人選，對此陳景豊語帶保留，強調會在6月17日的主委會議後請教秘書長、主席，才能確定合作模式。

花蓮縣由傅崐萁、徐榛蔚夫妻輪流執政當縣長，自2009年底就任以來已17年，今年徐榛蔚2任屆滿，國民黨徵召吉安鄉長游淑貞參選，被視為傅崐萁接班人；然同時還有國民黨前花蓮市長葉耀輝至今尚未放棄，將在近期內自辦民調，無黨籍則有議長張峻、魏嘉賢宣布角逐。

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民進黨在六都及非六都縣市大多已經完成縣市長選舉人選徵召或提名，只剩新竹、苗栗、花蓮縣等尚未確定。民進黨地方人士說，「花蓮王」勢力在花蓮根深蒂固，民進黨在2018年、2022年兩次縣長選舉徵召參選的前議員劉曉玫、Kolas Yotaka選花蓮縣長都未能有所突破。對此新任主委陳景豊說，這次希望透過合作的方式進行，也正在確認對方意願。

合作對象是張峻還是魏嘉賢？陳景豊強調，目前都沒有預設立場，他才剛接任主委，目前所知是本月17日將到台北參加民進黨縣市主委會議，屆時將與秘書長徐國勇、主席等等請益有關的規劃，主委會議後應該就會有比較清楚的答案，後續才有努力方向。

之所以是「不能說的合作對象」，是因為花蓮長年藍大於綠，民進黨在花蓮的經營要突破仍存在關卡，地方人士說，如果民進黨公開表示支持，恐會讓原本以無黨籍參選、又通吃藍營票的候選人失去模糊空間，反會損傷基本盤。陳景豊對此也說，這部分也會特別小心謹慎處理。

民進黨今年包括議員、鄉鎮代表及村里長採取擴大提名策略，共提名多達21人，是有史以來人數最多。陳景豊提到，目前人數還在持續增加中，還有一些原本為無黨籍，但副總統蕭美琴在花蓮立委時期的支持者，以及過去有民進黨籍但不以提名或徵召名義參選者，也正在洽談合作方式。

陳景豊接任民進黨花蓮縣黨部新任主任委員，今天由國策顧問盧博基、民主進步黨中央黨部楊福貴資專見證下完成交接儀式。陳景豊說，感謝基層黨員同志的支持、歷任包括前主委嚴献宗等黨部主委及黨公職的長期付出，奠定組織基礎，未來將持續強化基層並培育人才，迎接今年底選舉。

無黨籍花蓮議長張峻參選花蓮縣長，他因鮮明的反傅崐萁立場，被視為綠營可能合作對象，但張峻自己的競選看板仍主打藍營基本盤。（記者花孟璟攝）

魏嘉賢是否也是綠營合作對象目前民進黨尚無明確答案，圖為魏嘉賢參加今年花蓮二二八追思活動。（記者花孟璟攝）

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