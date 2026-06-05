柯志恩證實韓國瑜受邀訪美 林沛祥批綠營：不必做奇怪連結

國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，至於有關韓國瑜6月拜訪美國，以先例來講，在於6月暑假期間本來就是國會進行國會外交的時候，韓國瑜這次被美國國會或是美國相關單位邀請去美國，不用特地做太多奇怪的連結。（記者羅國嘉攝）

立法院長韓國瑜在軍購特別條例審查居中協調，傳出美方為了感謝促成，邀請韓國瑜6月下旬訪問美國，預期能與美國參眾議院交流。對此，台美國會議員聯誼會共同會長的藍委柯志恩證實韓國瑜受邀，更說早在美國國慶酒會就收到訊息，但細節牽涉跟美國官方的交流，待韓國瑜確定行程；至於綠營解讀韓國瑜、鄭麗文先後訪美，有互別苗頭意味，國民黨立法院黨團書記長林沛祥則稱，不必做太多奇怪連結。

傳出美方為感謝韓國瑜在國防特別條例審查時居中協調，成功在立院三讀通過，因此美方在適逢美國建國250週年，美方為感謝韓與跨黨派立委，有意邀請赴美參加系列活動。

請繼續往下閱讀...

柯志恩今證實，早在5月27日美國在台協會國慶酒會時，就收到韓國瑜受邀的消息，不過細節因牽涉到美國官方的交流形式，還是等韓國瑜行程確定。至於她身為台美國會聯誼會的會長，當然充分掌握很多細節，但要不要去「天人交戰」，還要再看看自己的時間，包括長榮直飛華府，這都是非常重大的事件，但一去就超過一星期，高雄市長選情能否承擔這麼多時間，她也會再仔細評估。

至於綠營解讀韓國瑜、鄭麗文先後訪美，有互別苗頭意味。林沛祥表示，預設立場過多，會導致事實脈絡會有相當不良的影響。國民黨一向都是支持軍購，從來沒有反對軍購。事實上，國民黨是真正打過仗的，也是真正知道武器該怎麼買才不會浪費。鄭麗文在哈佛的演講，提到支持軍購，本來就是國民黨一貫的立場。

林沛祥說，至於有關韓國瑜6月拜訪美國，以先例來講，在於6月暑假期間本來就是國會進行國會外交的時候，韓國瑜這次被美國國會或是美國相關單位邀請去美國，不用特地做太多奇怪的連結。因為韓國瑜去美國拜訪，這是立法院出訪另一個國會，顯示立法院在全球國會之間的高度，不用臆測太多。

國民黨立委王鴻薇表示，美方要邀請韓國瑜到美國做訪問，黨團高度支持、歡迎。韓國瑜在擔任立法院院長期間，事實上都維持中立，在這困難的軍事的採購，花很多時間做協調工作，如果韓國瑜可率跨黨派訪問團訪美，樂見其成。也重申美國還是我國非常重要的盟友，不管在經貿或者國防上，都會跟美國維持密切交流與合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法