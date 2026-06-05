為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯志恩證實韓國瑜受邀訪美 林沛祥批綠營：不必做奇怪連結

    2026/06/05 14:00 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，至於有關韓國瑜6月拜訪美國，以先例來講，在於6月暑假期間本來就是國會進行國會外交的時候，韓國瑜這次被美國國會或是美國相關單位邀請去美國，不用特地做太多奇怪的連結。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，至於有關韓國瑜6月拜訪美國，以先例來講，在於6月暑假期間本來就是國會進行國會外交的時候，韓國瑜這次被美國國會或是美國相關單位邀請去美國，不用特地做太多奇怪的連結。（記者羅國嘉攝）

    立法院長韓國瑜在軍購特別條例審查居中協調，傳出美方為了感謝促成，邀請韓國瑜6月下旬訪問美國，預期能與美國參眾議院交流。對此，台美國會議員聯誼會共同會長的藍委柯志恩證實韓國瑜受邀，更說早在美國國慶酒會就收到訊息，但細節牽涉跟美國官方的交流，待韓國瑜確定行程；至於綠營解讀韓國瑜、鄭麗文先後訪美，有互別苗頭意味，國民黨立法院黨團書記長林沛祥則稱，不必做太多奇怪連結。

    傳出美方為感謝韓國瑜在國防特別條例審查時居中協調，成功在立院三讀通過，因此美方在適逢美國建國250週年，美方為感謝韓與跨黨派立委，有意邀請赴美參加系列活動。

    柯志恩今證實，早在5月27日美國在台協會國慶酒會時，就收到韓國瑜受邀的消息，不過細節因牽涉到美國官方的交流形式，還是等韓國瑜行程確定。至於她身為台美國會聯誼會的會長，當然充分掌握很多細節，但要不要去「天人交戰」，還要再看看自己的時間，包括長榮直飛華府，這都是非常重大的事件，但一去就超過一星期，高雄市長選情能否承擔這麼多時間，她也會再仔細評估。

    至於綠營解讀韓國瑜、鄭麗文先後訪美，有互別苗頭意味。林沛祥表示，預設立場過多，會導致事實脈絡會有相當不良的影響。國民黨一向都是支持軍購，從來沒有反對軍購。事實上，國民黨是真正打過仗的，也是真正知道武器該怎麼買才不會浪費。鄭麗文在哈佛的演講，提到支持軍購，本來就是國民黨一貫的立場。

    林沛祥說，至於有關韓國瑜6月拜訪美國，以先例來講，在於6月暑假期間本來就是國會進行國會外交的時候，韓國瑜這次被美國國會或是美國相關單位邀請去美國，不用特地做太多奇怪的連結。因為韓國瑜去美國拜訪，這是立法院出訪另一個國會，顯示立法院在全球國會之間的高度，不用臆測太多。

    國民黨立委王鴻薇表示，美方要邀請韓國瑜到美國做訪問，黨團高度支持、歡迎。韓國瑜在擔任立法院院長期間，事實上都維持中立，在這困難的軍事的採購，花很多時間做協調工作，如果韓國瑜可率跨黨派訪問團訪美，樂見其成。也重申美國還是我國非常重要的盟友，不管在經貿或者國防上，都會跟美國維持密切交流與合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播