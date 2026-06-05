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    悼64驚見中國「五毛大舉出動」奇觀！ 王丹嚇壞：大家參觀一下

    2026/06/05 15:25 即時新聞／綜合報導
    圖為1989年5月17日在天安門廣場上參加民主集會的數千人。（美聯社）

    圖為1989年5月17日在天安門廣場上參加民主集會的數千人。（美聯社）

    昨日是六四事件37週年。中國民運人士王丹在臉書發文，表示當天他依循慣例禁食一天，悼念那些親愛的同學們和市民朋友們。不過，溫和的發文下方，竟湧入超過1000則留言，其中大多數都是簡體字，並極盡可能地辱罵王丹。對此，王丹也再次發文直呼，看到五毛水軍鋪天蓋地在他的社群發文下方留言，尤其在臉書更為壯觀，「建議大家參觀一下」。

    王丹昨日台灣時間上午在臉書發文表示，悼念那些為爭取自由付出青春，熱血乃至生命的受難者們；悼念那些親愛的同學們和市民朋友們；追憶那場為「晴朗共和國的天空」而傾城一戰的轟轟烈烈的民主運動；追憶中國人曾經有過的令全世界肅然起敬的高光時刻；銘記曾經響徹廣場的「不達目的，誓不罷休」的誓言，銘記「推翻專制，建設憲政，打造一個不一樣的中國」的歷史使命。

    沒想到，貼文下方立刻湧入大量「五毛水軍」留言喊：「中華人民共和國萬歲萬歲萬萬歲」、「每到64你就會復活」、「年度聚會又來」、「禁食才一天啊 不虔誠哦 你應該天天絕食」、「恭喜你復活37週年」，目前已湧入超過1000則留言。

    當天稍晚，王丹再度發文表示，睡醒發現他的六四悼念發文下，五毛水軍鋪天蓋地，蔚為壯觀，尤其是在臉書上。建議大家參觀一下。他指出，中共的這種歇斯底里的網路動員，其實恰恰證明了六四紀念令中共感到恐慌，六四紀念打到了中共的痛處，六四紀念就是一把抗共的利劍。

    「一場民主運動，過了三十七年，仍能令中共如臨大敵，大動干戈，也再一次證明了八九民運悲壯但成功的一面。」王丹表示。他也說，當年的學生和市民寫下了歷史，這段歷史一直延續到今天，還在令專制者如鯁在喉。

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