高雄毒駕暴增近7成 柯志恩提修法祭「三不鐵律」重懲再犯

柯志恩已在立法院本會期初提出修法，全面提高毒駕行為的法定刑責。（記者葛祐豪翻攝）

今年1至5月高雄毒駕案件達739件，較去年同期增加299件，增幅將近7成；對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩針對酒駕與毒駕，提出提高刑度與再犯者「三不鐵律」：不得緩刑、不得易科罰金、不得易服社會勞動，肇事者必須實質入監服刑。

柯志恩指出，高雄左營區昨天（4日）凌晨發生毒駕拒檢逃逸、逆向狂飆並衝撞警車與無辜車輛事件；近日三民區也接連發生車輛失控，衝撞市場攤位與店面的駭人事故，肇事者車內皆查獲安非他命、或俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯；日前小港區更發生毒駕奪走「三寶媽」生命的悲劇，「這些令人心碎的悲劇，究竟還要發生幾次，才能得到政府更多的重視？」

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柯志恩強調，她已於今年2月提出《刑法》第185條之3修正草案，針對酒駕與毒駕祭出提高刑度與再犯者「三不鐵律」，修法草案針對5年內再犯者，一律不得緩刑、不得易科罰金、不得易服社會勞動，確保肇事者必須實質入監執行刑期，並呼籲政府應立即正視宛如「移動式炸彈」的毒駕危機，盡速將政院版草案送交立法院併案審查。

她進一步說，據統計今年1至5月高雄毒駕案件達739件，較去年同期增加299件，增幅將近7成。她已在立法院本會期初提出修法，全面提高毒駕行為的法定刑責，強化法律的實質嚇阻力。針對基本刑度，從3年以下有期徒刑提高到最高5年刑期，併科罰金提升至最高300萬元；針對毒駕致人重傷或死亡者大幅提高刑度，若致人於死，最高可判無期徒刑，併科罰金提高至1000萬元。

柯志恩認為，必須以符合比例原則的重罰，讓肇事者付出相對應的受害代價。此外，針對行政院近期研議將毒駕刑責提高為死刑，只要朝野有共識，她絕對支持。

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