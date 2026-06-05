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    代父完成訪台遺願 捷克前議長柯佳洛女兒：父親當時堅持是對的事

    2026/06/05 14:00 中央社
    捷克前參議院議長柯佳洛6年前驟逝，訪台成為遺願。他的女兒文索娃（Vendula Vin?ova）這次帶著父親使命來台，她接受專訪時表示，如果父親當時能來，一定會愛上台灣。（中央社）

    捷克前參議院議長柯佳洛6年前驟逝，訪台成為遺願。他的女兒文索娃（Vendula Vin?ova）這次帶著父親使命來台，她接受專訪時表示，如果父親當時能來，一定會愛上台灣。（中央社）

    捷克前參議院議長柯佳洛6年前驟逝，訪台成為遺願。他的女兒文索娃這次帶著父親使命來台，她接受中央社專訪時說，如果父親當時能來，一定會愛上台灣；如果能與父親分享此行，最想讓父親知道台灣人的勇敢以及雙邊堅定的友誼，告訴父親「當時你堅持要做的事，是對的事」。

    捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）2020年8月首度訪台時，在立法院以中文說出「我是台灣人」，感動許多人。但來台的想法並非來自韋德齊，而是長年友台的柯佳洛（Jaroslav Kubera），柯佳洛原擬在2020年2月造訪台灣，卻在2020年1月20日因心臟病發猝逝。

    韋德齊今年6月1日再次訪台，此行帶上柯佳洛的女兒文索娃（Vendula Vinšová），文索娃4日離台前接受中央社專訪，談到父親因訪台行的規劃受到極大威脅。

    文索娃透露，當時父親收到中國駐捷克大使館以及捷克總統府的信件，威脅父親「執意訪台將付出最高代價」。捷克參議院曾就父親遭遇威脅一案啟動調查，但後續沒有更多資訊去解釋這件事。

    「我從未見過父親如此難受」，文索娃表示，父親將工作和生活分得很開，回家不會談到自己因此承受多大的壓力，但父親那陣子看起來非常疲憊，身體非常不舒服，甚至數度嘔吐。

    柯佳洛離世是否與中方壓力有關，文索娃說，「我認為是」。當時沒人真正知道狀況，父親獨自承擔壓力，家人是之後才知道父親受到相關壓力。

    她回憶說，父親非常固執，心裡認定要做的事，沒人能說服他改變心意，他決定要去台灣，就是要去台灣；父親認為捷克與台灣雖距離遙遠，卻又很相像，尤其是「抵抗」的共同特質，拒絕讓他人指手劃腳，「世界上沒有比民主自由更重要的價值」。

    雖然此行文索娃未受到中國壓力，因為知道她要來台灣的人不多，但她也坦言「老實說，不知道回家後會不會有後續壓力出現」，這次狀況跟之前是一模一樣的。

    韋德齊此次訪台，捷克政府拒絕提供行政專機。文索娃說，韋德齊只要設下目標，就會跟著目標走，她全力支持韋德齊；有人問這是「價值外交」還是「務實外交」，這兩件事並不相斥，價值外交不能沒有務實成果的支持，反之亦然。

    文索娃以「使命」形容訪台行，代替父親完成心願。此行特地從捷克帶了許多小石頭，每顆都寫上「自由」等各種願望，散落在台北各角落，期望有人能找到寫了父親名字的石頭，這對她有象徵意義。

    她說，父親愛生活、愛人民，如果他當時能來，一定會愛上台灣。她欣賞台灣人抵抗壓力、絕不退讓的勇氣；如果能與父親分享此行，最想讓父親知道台灣人的勇敢以及雙邊堅定的友誼，告訴父親「當時你堅持要做的事，是對的事」。

    專訪進行時突然下起大雨，雷聲隆隆傳進會議室。文索娃打趣地說，韋德齊2020年來台代替父親接受時任總統蔡英文追授「特種大綬卿雲勳章」，當時也是像現在一樣突然雷雨交加，「誰知道是不是父親收到了呢？」

    已故捷克前參議院議長柯佳洛女兒文索娃（VendulaVin?ova）4日接受中央社專訪時，突然下起大雨，她打趣地說，韋德齊2020年來台代替父親接受勳章，當時也是像現在一樣突然雷雨交加，「誰知道是不是父親收到了呢？」（中央社）

    已故捷克前參議院議長柯佳洛女兒文索娃（VendulaVin?ova）4日接受中央社專訪時，突然下起大雨，她打趣地說，韋德齊2020年來台代替父親接受勳章，當時也是像現在一樣突然雷雨交加，「誰知道是不是父親收到了呢？」（中央社）

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