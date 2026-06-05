拋「沈伯洋配鄭麗君攻北市」震驚賴清德？ 王世堅回應了

民進黨立委王世堅。（資料照）

民進黨立委王世堅日前在中常會提議，台北市長參選人沈伯洋可宣布聘請行政院副院長鄭麗君擔任台北市副市長，據傳兼任民進黨主席的總統賴清德聞言後面露驚訝、瞪大眼睛。對此，王世堅今（5日）直呼，賴清德當時完全沒有不高興、也沒有瞪大眼睛，他要請賴追究是誰把會議內容洩漏出去，自己出自一番好意，不懂為何要被揶揄。

民進黨3日下午召開中常會，據轉述，王世堅席間表示，沈伯洋參選台北市長的起手式非常好，民進黨秘書長徐國勇安排地方行程亦有功勞，沈伯洋可在7、8月期間，適時宣布自己若當選台北市長，將聘請鄭麗君擔任台北市副市長；賴清德聞言後面露驚訝、瞪大眼睛，直指沈伯洋會贏得選戰，若屆時鄭無法出任副市長，恐怕將跳票。

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王世堅今受訪表示，他不回答這個問題，下週三將請主席（賴清德）查明，因為自己事前、事後都沒有對外做任何宣布，這是會議內的談話，中常會就幾個人參與，必須追究是誰把這些話傳出去。

王世堅表示，大家在內部集思廣益，他當然會提出想法，若連這樣的想法都不能講、都會洩漏出去，那還得了？因此要求查明。

王世堅並透露，他提出這項建議是出自一番好意，且他與幾位深綠的長期支持者、長輩、親戚吃飯聊天時，這些人也提出同樣看法，不懂為什麼這樣還要被揶揄。

對於賴清德當下的反應，王世堅表示，賴沒有那樣瞪大眼睛，自己覺得很奇怪，傳出消息的人把賴的態度反應，往比較戲劇性、誇張描述，「瞪大眼睛」好像是在不高興什麼，但賴完全沒有不高興，這一定要查清楚。

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