日菲海域談判涉及我領海 盧秀燕喊話賴清德：不能默不吭聲

日本與菲律賓日前宣布啟動專屬經濟海域，盧秀燕表示，希望賴清德總統能夠展現守護中華民國的決心。（記者蔡淑媛攝）

日本與菲律賓日前宣布啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸礁層劃界談判，引發國內各界關切是否衝擊台灣海洋權益，對此，盧秀燕今天表示，日菲跳過台灣，直接就海域進行談判，這是傷害我們國家主權的行為，「總統不可以默不吭聲，一定要守護台灣！」

盧秀燕今天參加大龍樂活運動館興建工程開時表示，現在日菲兩國跳過台灣直接進行瓜分海域，對台灣的主權、台灣的漁民影響很大，希望賴清德總統能夠展現守護中華民國的決心。

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盧秀燕說，總統不可以默不吭聲，人家會懷疑總統守護主權是假的，希望總統這幾天能夠表態，有關於日菲跳過台灣，直接就海域進行談判，這是傷害我們國家主權的行為，一定要守護台灣、守護中華民國的主權跟海域。

針對日菲海域談判，外交部近日已說明，已指示我國駐日本代表處及駐菲律賓代表處分別向兩國政府確認，日菲兩造未來相關協議談判過程及結果均不會影響我國依國際法及海洋法所享有的主權權利，也不影響我國與日本簽署的「台日漁業協議」及與菲律賓簽署的「台菲漁業執法合作協定」等既有機制的執行。

駐日代表李逸洋昨天會晤日本對台關係窗口「日本台灣交流協會」理事長谷崎泰明時說明我國立場，李逸洋表示，我國在該重疊專屬經濟海域亦享有主權權益，相關談判應將我方主張納入考量。

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