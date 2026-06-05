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    首頁 > 政治

    蔡壁如無緣征戰彰縣仍辦廟口開講 黃國昌：願跟基層互動都是好事

    2026/06/05 13:28 記者陳治程／台北報導
    民眾黨中央委員蔡壁如日前確定無緣黨中央徵召，投入年底彰化縣長選戰，但她本週末仍將辦「廟口開講」與民眾面對面交流。對此，民眾黨主席黃國昌稱只要她願跟基層多交流，都是好事。（資料照）

    民眾黨中央委員蔡壁如日前確定無緣黨中央徵召，投入年底彰化縣長選戰，但她本週末仍將辦「廟口開講」與民眾面對面交流。對此，民眾黨主席黃國昌稱只要她願跟基層多交流，都是好事。（資料照）

    民眾黨選決會前日證實，顧及藍白合既有佈局，今年底彰化縣長選舉將不徵召人選，代表先前表態有意出征的黨中央委員蔡壁如正式出局；而她在表達尊重黨中央決定後，隨即宣布在地方舉辦「廟口開講」，被認為有加入他人競選團隊、違反「黨紀」之虞。黃國昌僅説，只要她願和基層多互動，都是好事。

    民眾黨選決會3日證實，考量國民黨地方選戰規劃及彰縣黨部建議，決議今年不徵召彰化縣長候選人、桃園中壢市議員候選人，代表兩位黨中央委員蔡壁如、林昭印確定無緣年底九合一選舉。

    蔡壁如表示，儘管結果與民調、基層聲音有落差，她仍尊重黨中央決定，並承諾會持續聆聽基層聲音，與民意同行，隨後更宣布週末將在彰化舉辦「廟口開講」，和人民面對面交流。

    蔡壁如表示，「廟口開講」就是聆聽民意，促進藍白合，即便黨不提名她、她還是會站在人民中間，用最接地氣的作法交流，並強調不會只有這兩場，而是會繼續辦下去。

    對此，媒體提問，蔡未獲民眾黨徵召參選彰化縣長，但若未來帶著民眾黨籍但加入別人的競選團隊，是否有違反黨紀的問題？

    民眾黨主席黃國昌回應，針對假設性的問題，他不予回答，但對蔡辦廟口開講和基層民眾多互動，願將台中海線的經營延伸到彰化，「我們覺得都是好事啦」。

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