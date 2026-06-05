鄭麗文自嗨登中國熱搜 范世平酸爆：甘願當習跟班

國民黨主席鄭麗文（中）2日晚間在舊金山灣區與國民黨為主的僑學界會面。（中央社）

台師大東亞系教授范世平在臉書貼文分析指出，國民黨主席鄭麗文4月赴北京演出「鄭習會」，雖一度拉抬民調，不過依據美麗島電子報5月最新民調顯示，鄭信任度慘跌至23.8％，不信任度飆破5成。范世平直言，「鄭習會」的政治紅利已殆盡而鄭麗文儼然成為「台灣特首」。

范世平今日發文提到，據美麗島電子報5月27日公布的最新民調顯示，儘管中立民眾僅有15.4％信任鄭麗文，她卻在藍營內部「定為一尊」，獲得超過6成泛藍民眾信任。

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《華盛頓郵報》引述北京消息人士稱，中國領導人習近平已將鄭視為2028年台灣總統大選的關鍵人選。范世平認為，由於鄭麗文曾參加「野百合學運」，推動國會全面改選與總統直選，積極於街頭運動與抗爭，甚至參加過民進黨，故極具煽動性與了解民進黨，這讓中國如獲至寶。

范世平進一步分析，回顧鄭麗文在上月31日召開訪美記者會，她說台灣不希望成為下一個烏克蘭，要結束上世紀的「第一島鏈」思維。不過，美國在台協會（AIT）處長谷立言隨即重申第一島鏈嚇阻衝突的重要性，美戰爭部長亦強調要建立拒止性嚇阻，「由此可見，美方強調第一島鏈的重要性，但鄭卻想退出，造成島鏈的破口，美國怎能接受？」

范世平直指，鄭麗文在3日與舊金山僑界晚宴時強調，「如果沒有鄭習會，我可能無足輕重」。她還自誇，「每一天都上大陸的熱搜」，國台辦的幹部告訴她，這是有史以來第一個政治人物上熱搜，國台辦的中級幹部、大陸官媒訪問她的記者，都被她感動得落淚。

鄭麗文還說，必須取得習近平毫無保留的誠意及善意，表達願意為兩岸和平穩定做出最大的努力，她到美國才有不一樣的意義。

由此可見，她已甘願成為習近平的跟班，而且引以為榮與為傲，甚至就是下一個台灣「特首」的最佳人選，如同1997年香港回歸中國前的董建華一樣。

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