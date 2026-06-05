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    批林佳龍誤判情勢「喪權辱國」 國民黨團：建立三方海洋權益對話機制

    2026/06/05 13:14 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委羅智強大酸，水母外交民進黨，變成餐桌海蜇皮。不坐在餐桌，就會出現在菜單。（記者方賓照攝）

    國民黨立委羅智強大酸，水母外交民進黨，變成餐桌海蜇皮。不坐在餐桌，就會出現在菜單。（記者方賓照攝）

    日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及中國礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊。國民黨立法院黨團今（5日）召開記者會，痛批政府態度消極、外交部長林佳龍誤判情勢，並提出立即召開跨部會東部海域權益專案會議、要求建立台日菲海洋權益對話及護漁責任承諾機制等3項訴求，以及要求海巡署實施「護漁專案」，捍衛台灣重疊海域法律地位與漁權。

    黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓、立委羅智強召開「喪權辱國、卻又文過飾非；狡辯的林部長，失能的外交部」記者會。

    林沛祥指出，根據日媒報導，日方認為即使未來日菲達成海域畫界協議，也僅屬雙方安排，對第三方不具法律拘束力，因此沒有與台灣協商的必要。他質疑，外交部究竟是誤判情勢，還是根本沒有掌握實際談判狀況。依照國際海洋法精神，涉及海域重疊區域的劃界，本就應充分考量所有相關權益，如今日菲「先談、先劃、先決定」，我方卻只告訴國人「不用擔心」，難以令人信服。「林佳龍你是代表中華民國外交部長維護台海權益，還是日菲EEZ台灣區發言人？」

    林沛祥並代表黨團提出三項訴求，包括立即召開跨部會東部海域權益專案會議，由外交部、海委會、漁業署等單位提出完整風險評估；要求建立台日菲海洋權益對話機制，凡涉及與我國專屬經濟海域重疊區域的談判，台灣不應被排除在外；以及建立護漁責任承諾機制，若未來漁民因相關談判遭驅離、扣押或限制作業，政府應立即啟動法律、外交及損失救助機制，並定期向立法院提出專案報告。

    許宇甄更批民進黨政府每次「主權棄守」就拿抗中保台當遮羞布，每次遇到主權被矮化、漁權被侵蝕，就膝反射拿中共當擋箭牌，掩蓋外交無能的事實。她也提3點訴求，表示「主權是不容退讓，漁權不是外交奉獻的祭品，請林佳龍如果無法捍衛台灣漁民權益，請知所進退。」

    第一、外交部必須立即提出聲明，重申中華民國在相關海域的主權及專屬經濟海域的權利，絕不接受任何將台灣排除在外的黑箱談判結果；第二、政府必須立刻啟動與日、菲兩國的多邊海洋邊界協商，捍衛台灣在重疊海域的法律地位；第三、海巡署必須立刻實施護漁專案，在南方、東方海域加強巡邏，用實力告訴全世界：台灣的漁場在哪，我們自己守護；漁民在哪，海巡就在哪。

    羅智強大酸，水母外交民進黨，變成餐桌海蜇皮。不坐在餐桌，就會出現在菜單；黃建賓質疑林佳龍，如果未來台東漁民出海，被日本、被菲律賓扣押了，林跟外交部是否會扛起所有的費用？

    國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左2）、首席副書記長許宇甄（右2）、副書記長黃建賓（左1）、立委羅智強（右1）召開「喪權辱國、卻又文過飾非；狡辯的林部長，失能的外交部」記者會。（記者方賓照攝）

    國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左2）、首席副書記長許宇甄（右2）、副書記長黃建賓（左1）、立委羅智強（右1）召開「喪權辱國、卻又文過飾非；狡辯的林部長，失能的外交部」記者會。（記者方賓照攝）

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