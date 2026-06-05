朱政騏捲共諜案仍參選北市議員 民進黨：5月已開除黨籍

朱政騏。（資料照）

前立委助理朱政騏因涉嫌拍攝立法院機敏資料供予中國，日前遭檢方依違反「國安法」起訴，民進黨中執會決議撤銷朱的台北市議員提名資格；朱今（5日）宣布將繼續參選台北市中山、大同市議員。對此，民進黨中評會主委賴瑞隆證實，5月13日就已開會追認地方黨部提報的除名案，正式將朱開除黨籍。

民進黨台北市黨部3月12日公布中山大同區（第四選區）議員初選民調結果，朱政騏以新人之姿搶下提名席次。不過，檢調查出朱曾刺探並翻拍列為「密」級立院文件，透過專用手機傳給中共籍王姓男子，事後收受2萬元人民幣報酬，台北地檢署依違反「國家安全法」等罪嫌將陳起訴，並求刑5年以上。

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民進黨台北市黨部4月2日旋即召開執行委員會，依「民主進步黨紀律評議裁決條例」相關規定，決議予以最嚴厲之開除黨籍處分，評議委員會裁決後一致通過，後續送民進黨中評會確認。

經過數月沉澱，朱政騏今發聲明強調，自己絕不可能是共諜，但有心人士利用手段、透過媒體放話，在起訴書都還沒送到，僅憑媒體報導，就在3小時內決議開除他的黨籍、撤銷提名，讓他被迫離開民進黨，他不參選就會是「親痛仇快」。

對此，賴瑞隆接受本報訪問說明，中評會5月13日開會時，就已通過追認台北黨部送交朱政騏除名案的決議，因此朱早已沒有民進黨籍，也不屬於「脫黨參選」。

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