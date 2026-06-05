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    首頁 > 政治

    黃國昌控洪慈庸開溜 鄭家純揭流產傷痛心疼她

    2026/06/05 12:59 即時新聞／綜合報導
    「雞排妹」鄭家純。（圖擷取自鄭家純臉書）

    「雞排妹」鄭家純。（圖擷取自鄭家純臉書）

    民眾黨黨主席黃國昌近日發表新書《向光前行》，稱2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，凌晨他張開眼睛後，「Freddy不見了，洪慈庸不見了」，隨後新北市議員卓冠廷為當時剛流產的妻子洪慈庸抱不平。對此，曾經歷過流產的「雞排妹」鄭家純嘆說，若有同理心的人或曾有相同經驗的人，都不會認為有人是為政治目的，去捏造自己或伴侶曾有小產經驗。

    鄭家純今日於臉書發文指出，今年年初因反對藍白推出代孕法制化，分享自己小產經驗的文章下方留言區中，也是迎來一堆難聽話，就只因為彼此的政治立場不同、對議題的看法不同。

    鄭家純指出，以她的例子來看，還真是不建議公眾人物甚至政治人物公開這種隱私，只會更看見更多的無下限。若非藍白挺代孕法制化，她不會站出來寫下那篇文章。她強調，失去新生命的痛在那邊寫過了，有同理心的人或是曾有相同經驗的人，都不會認為有人是為了政治目的，去捏造自己或伴侶曾有小產經驗。

    鄭家純直言，不意外那些小草會去攻擊這種事情，「我到現在都還會遇到小草在我分享孕期的貼文下，寫說詛咒我再流一次。」

    鄭家純坦言，公眾人物當了14年的好處是，看見那些惡已經無感到，就像看廢墟裡的灰塵一樣，他們有自己的歸屬。

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