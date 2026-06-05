上海變卦不要黑腳企鵝、改白手長臂猿換小貓熊 何孟樺：羞辱專業準備

台北市議員何孟樺說，台北與上海雙方動物園一直都是以小貓熊交換黑腳企鵝作準備，臨時換成白手長臂猿，是違背動物園專業的無理藉口。（台北市議員何孟樺提供）

台北上海雙城論壇簽訂物種交流合作備忘錄，上海小貓熊預計明（6）日抵台，但我方原本要送出的黑腳企鵝，上海動物園以園內黑腳企鵝基因多樣性足夠，改以白手長臂猿替代；民進黨籍台北市議員何孟樺認為，此舉無疑否定了北市動物園過去一年的輸出準備，更是違背動物園專業的無理藉口，不只是羞辱，更說明背後有不可告人的政治考量。

何孟樺指出，黑腳企鵝的需求是2024年6月11日便由上海、台北雙方確認，當年12月17日簽訂的《小貓熊物種交流及保育合作備忘錄》明載。上海方去年3月提出的《動物交換協議》草案，也明確提及需求，北市隨即在7月提出相關申請，中央在9月8日前提供輸出許可證與華盛頓公約輸出許可。動物園更為此取得歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）異地保育計畫的輸出許可。

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台灣為中方的需求努力準備「萬事具備，只欠東風」，只要中方點頭，就可以配合輸出。沒想到，中方不僅在去年9月22日，以黑腳企鵝檢疫受阻，放話雙城論壇延期，如今更以「繁殖狀況良好」，否定了北市動物園過去一年的輸出準備，更是違背動物園專業的無理藉口，不只是羞辱，更說明背後有不可告人的政治考量。

她認為，動物園的育種需求，不會在短短的兩年間有這樣的變化。因為黑腳企鵝是一夫一妻制。配對需求單純，繁殖型態也規律固定，不至於無法預估兩年間的繁殖情況。何況動物交換的討論需要相當時間。以北市動物園送到捷克布拉格的兩隻穿山甲來說，從準備到輸出也花了2到3年時間。如果不能預估2到3年間的繁殖情況，動物交換本身就難以進行。

何孟樺說，北市府全盤接受中方的說法，更說明了MOU根本無須雙城論壇便可簽訂，完全可以是兩件事，去年雙城論壇的延宕，根本不是MOU所造成。讓人不禁想問，中方真的對台有「善意、互惠」嗎？這樣熱臉貼冷屁股的作為，就是蔣萬安強調的「對等、尊嚴」嗎？

台北市議員何孟樺說，台北與上海雙方動物園一直都是以小貓熊交換黑腳企鵝作準備，臨時換成白手長臂猿，是違背動物園專業的無理藉口。（台北市議員何孟樺提供）

台北市議員何孟樺說，台北與上海雙方動物園一直都是以小貓熊交換黑腳企鵝作準備，臨時換成白手長臂猿，是違背動物園專業的無理藉口。（資料照）

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