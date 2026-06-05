黃國昌喊「政治不外乎人性」 詹凌瑀反酸：根本是在說自己

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，但當中提及昔日率時代力量立委赴凱道靜坐抗議「勞基法」修法等事，卻引發時代力量譴責「竄改歷史」，要求立即道歉、下架書籍。黃今早稱書中內容「客觀」，對被外界的政治攻擊扭曲感到相當遺憾；強調自己當年最後離開、還徒步至台大醫院關心戰友，書中內容皆是客觀呈現。對此，媒體人詹凌瑀表示，既然黃國昌自己都知道政治不外乎人性，被指控的人又何須吞忍？麻煩你自己把今天講的這些話，原封不動吞回去。

詹凌瑀在臉書PO文表示，黃國昌龜縮躲在爛網軍後面整整2天，今天終於甘願出來面對媒體說明了，看到他對著鏡頭大言不慚地吐出「客觀事實不難還原」、「我覺得政治啊，不外乎人性」、「對於被刻意這樣子的扭曲啊，我只能說我非常的遺憾」，真的是白眼翻到後腦勺。

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詹凌瑀指出，這些話，黃國昌根本完完全全就是在說他自己吧。為了一己之私、為了成就他自己，整天滿口謊話、扭曲事實，四處搬弄是非。看他那副理直氣壯踩著別人往上爬的嘴臉，難怪嘴巴黑得像是有嚴重口臭一樣，講出來的話真的臭不可聞。

詹凌瑀續指，至於2018年勞基法修法靜坐的事，之前早就發文說過了。當初同志們抱病一起在凱道前熬夜靜坐，現在有人為了給自己離開時代力量一個交代，就開始瘋狂竄改事實、踐踏曾經的戰友。硬凹自己寫的都是客觀忠實描述，別人反駁就是政治攻擊，劇本永遠都是他是英雄、別人都是叛徒。

詹凌瑀直言，既然你自己都知道政治不外乎人性，被指控的人又何須吞忍？麻煩你自己把今天講的這些話，原封不動吞回去。

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