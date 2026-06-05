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    首頁 > 政治

    不滿藍營自家人不挺？詹江村PO「卸磨殺驢」照：考慮不領政黨推薦書

    2026/06/05 12:45 即時新聞／綜合報導
    張善政日前出席武陵高中畢業典禮，有學生戲稱他「新店市長」，遭詹江村發文公審，引發輿論譁然。在風波延燒多日後，詹江村今發文質疑遭「卸磨殺驢」，並稱「為了不影響張善政的選情，考慮不領政黨推薦書」。（圖擷自臉書）

    張善政日前出席武陵高中畢業典禮，有學生戲稱他「新店市長」，遭詹江村發文公審，引發輿論譁然。在風波延燒多日後，詹江村今發文質疑遭「卸磨殺驢」，並稱「為了不影響張善政的選情，考慮不領政黨推薦書」。（圖擷自臉書）

    桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，有學生戲稱他「新店市長」，竟遭國民黨市議員「村長」詹江村發文公審，引發輿論譁然。在風波延燒多日後，詹江村今發文質疑遭「卸磨殺驢」，他發文表示，國民黨桃園市議員凌濤、張善政出來挺學生，「支持張善政的社論狠踹我一腳，評論員也認為我會害了張善政」，為此詹江村稱「為了不影響張善政的選情，考慮不領政黨推薦書」。

    詹江村在臉書分享一張「卸磨殺驢」照片，並發文表示，「再次重申，我評論畢業典禮的嗆聲，學生再Po網的風氣不可長，我並不是為張善政出氣」

    詹江村強調，「前幾天被綠營媒體造謠，桃園民進黨議員集體追打，然後凌濤出來挺學生，張善政出來挺學生，黃世杰出來挺學生」、「程武陵家長會長挺我，武陵校友會、很多家長挺我」。

    詹江村直言「最近支持張善政的社論，力捧張善政後再狠踹我一腳，他們深怕年輕選票被我嚇跑，評論員也認為我會害了張善政」。

    詹江村聲稱，「為了不影響國民黨年輕選票，為了不影響張善政的選情，這次我考慮不領政黨推薦書，不要因為政黨因素，希望支持我的好友們，繼續支持我幫我拉票」。

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