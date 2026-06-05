力挺警察！蘇巧慧：持續爭取提升福利待遇

警察節前夕，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（持麥克風）今到土城警分局參加捐血活動，她感謝第一線警察同仁，不分晝夜堅守崗位，守護市民的日常生活。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今早到新北市土城警分局參加「2026年警察節捐血活動」，蘇巧慧說，在警察節前夕，她盼親自感謝第一線警察同仁，不分晝夜堅守崗位，守護市民的日常生活，她也完全支持員警在執勤時應有一定權力來執行任務，而她在立法院內政委員會，也持續和在地立委吳琪銘替員警爭取更好的福利待遇，期盼成為警察同仁最堅強的後盾。

蘇巧慧表示，她與吳琪銘替員警爭取更好的福利待遇，包括調高刑事及勤務繁重加給，讓大多數的刑事人員每月增加近2000元，而勤務繁重加給本島各縣市皆納入，全國近6萬名員警每月可增加2328元至3880元不等。

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她指出，她在立法院一直積極替警消同仁爭取權益，今年三月行政院也核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事和勤務繁重加給，她也持續爭取調高深夜勤務津貼，更在內政委員會質詢警政署，期盼備勤人員也納入深夜勤務津貼，給予每位第一線的員警更好的支持和照顧。

蘇巧慧提到，新北市人口六都最高，警民比也是六都最高，平均一位員警需服務550位以上的市民，勤務相當繁重，因此，她也在內政委員會要求警政署優先撥補人力，希望增加更多人手，替基層員警分擔勤務，也獲得內政部長劉世芳、警政署長張榮興承諾，將盡速改善現況。

她也說，近期毒駕很多，揪出毒犯之外，也完全支持警政署，在執勤時，警察應有一定權利執行任務，可展現自身權力執行任務，以自身安全為重，「這是我們全力支持的」，警察保護了大家，那也做警察的後盾，這是在警察節之前，她想展現對員警最大的心意。

蘇巧慧表示，面對極端氣候，她在這週三質詢時也要求內政部、警政署應訂定「高溫勤務預防熱傷害指引」，讓警察同仁面對高溫的執勤環境，能有合適的裝備協助因應，劉世芳、張榮興承諾將於本月提出相關指引和說明。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（白衣者）感謝警友站同仁辛勞。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）現場拿起牌子和員警做相關宣導。（記者黃政嘉攝）

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