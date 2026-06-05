中國海警船囂張加速大角度入侵東沙水域 巡護九號監控對峙

海巡署巡護九號監控中國海警船。（海巡署提供）

今（5）日上午7點32分，海巡署「巡護九號」於東沙島東北方37.8浬（限制水域外3.5浬）偵獲中國海警船「3501」，立即趨前併航，並以廣播驅離。但中國海警船竟從航速5節刻意加速至9節，再突然以大角度轉向，闖入東沙限制水域，「巡護九號」不畏挑釁保持併航監控、強勢驅離，目前雙方對峙中。

海巡署表示，上（5）月7日、15日中國「同濟號」科研船兩度於我國鵝鑾鼻東南方29浬及花蓮港東方33浬非法投放科儀器材，進行海水採樣及海床調查等活動，海巡「蘭嶼艦」廣播驅離時，「同」船竟透過無線電惡意嗆聲，狂妄宣稱「沒有中華民國，只有中華人民共和國」。

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這次中國海警船「3501」橫切硬闖東沙限制水域，節節升高侵擾強度，公然挑釁我國主權。「巡護九號」採取近迫造浪等方式，全程併航監控，並以中、英文多次廣播驅離，雙方更於海上展開激烈的言詞交鋒。

海巡署強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙水域執法。中國海警侵擾東沙限制水域，製造其對東沙海域擁有「管轄權」假象，既破壞台海和平穩定現狀，也是兩岸及區域情勢的麻煩製造者，海巡署予以強烈譴責。

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