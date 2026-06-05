藍白修惡空污法 挾人數優勢逕付二讀併案協商

國民黨立委王育敏。（資料照）

國民黨立委王育敏、林沛祥、楊瓊瓔等17人宣稱，鑒於現行《空氣污染防制法》於實務執行上，地方主管機關的管制權限往往流於被動，為防杜許可證展延審查的行政怠惰與無期限展延漏洞，提出相關修法。立法院會今天開會時進行表決，藍白以人數優勢，60票贊成、50票反對，將該案從社會福利及衛生環境委員會抽出逕付二讀，與相關提案併案協商。

王育敏等17人提案宣稱，鑒於現行《空氣污染防制法》於實務執行上，地方主管機關的管制權限往往流於被動，為強化地方環境治理量能、落實資訊公開與全民監督，並於環境永續與社會經濟間取得平衡，落實「公正轉型」；另為防杜許可證展延審查的行政怠惰與無期限展延漏洞，並以科學客觀標準取代行政機關的主觀裁量，督促污染源加速導入最佳可行技術以達實質減量，提出修法。

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修正條文賦予直轄市及縣（市）主管機關主動要求污染源提出降載或改善計畫的權限，同時為確保減污承諾具備實質可行性，增訂該類計畫必須上網公開並強制辦理公聽會，藉由導入「資訊公開」與「公民參與」的外部監督機制，廣納學者與在地居民意見，防止行政機關黑箱作業或敷衍了事。

提案稱，為督促污染源加速減量，將許可證展延有效期間縮短為「2年以上、5年以下」，並加嚴「三級防制區」的規範。針對過往行政機關審查不及導致業者得無期限展延操作的流弊，本次修法設立明確的「2個月」審查過渡期，逾期未獲准駁即不得繼續操作。

修正條文並授權地方政府得以自治條例訂定更嚴格的空污許可規範及容許物質，並限縮固定污染源許可證的展延期限，以強化地方政府的環境治理量能。該案於5月15日立法院會一讀付委。

立法院會今天處理提案時，依照黨團共識進行表決，藍白以人數優勢，60票贊成、50票反對，將該案從社福及衛環委員會抽出逕付二讀，與相關提案併案協商。

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