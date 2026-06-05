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    首頁 > 政治

    準備好了 民進黨澎湖縣黨部主委盧長在宣示啟動輔選機制

    2026/06/05 12:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    民進黨澎湖縣黨部主委交接，由顏家康（左）將印信交接給盧長在。（記者劉禹慶攝）

    民進黨澎湖縣黨部主委交接，由顏家康（左）將印信交接給盧長在。（記者劉禹慶攝）

    年底澎湖五合一選舉，民進黨布局因現任縣長陳光復跌倒昏迷意外，出現群龍無首局面，民進黨澎湖縣黨部主委今天交接，新任主委盧長在表示「準備好了」，只要中央確定人選，旋即啟動輔選機制，至於人選？大家都心中有數。

    民進黨澎湖縣黨部主委交接典禮，今在縣黨部舉行，由中央黨部專員鄭凱元主持，卸任主委顏家康將印信交接給新仁主委盧長在，重演4年前盧長在將印信交接給顏家康畫面，只是2人角色互換；顏家康卸任後轉戰馬公第一選區澎湖縣議員選舉，由原本抬轎身分變為坐轎者角色。

    顏家康任內，最讓人津津樂道的是，在澎湖選舉操盤，寫下全壘打佳績，一舉奪下立委、縣長、馬公市長及3席澎湖縣議員寶座，並在總統大選創造高得票率，顏家康將功勞歸咎於歷任澎湖縣黨部主委累積打下江山，包括高植澎、陳慧玲、陳光復、楊曜、黃健忠、盧長在等前任主委，是創造民進黨在澎湖寫下榮景的幕後英雄。

    至於回鍋擔任主委的盧長在，未來2年最重要是年底5合1選舉輔選重責，除了現已提名人選外，並宣布徵召楊昭武參選湖西鄉長，至於外界關心的縣長人選，盧長在表示「準備好了」，只要中央宣布，立即啟動輔選機制，至於人選大家心中都有數，意指陳光復夫人吳淑瑾，最快在下周就會宣布確定，輔選團隊已就位，隨時投入輔選行列。

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