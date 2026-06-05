台灣雙引擎還不夠！卓榮泰 點名中部大升級：切入智慧機器人核心鏈！

行政院長卓榮（中）泰參訪后里旭東公司。（記者廖耀東攝）

行政院院長卓榮泰今（5）日上午參訪台中市旭東機械公司，卓榮泰表示，現在是台灣最好的時代，雖然世界的狀況還是不那麼的確定，但台灣歷經了這麼多國內的天災、歷經了對地方的考驗、歷經了國際的各個地區的軍事衝突，還是穩穩地壯大產業基礎，壯大資本市場，也強化了跨國產業。

卓榮泰說，政府要以台南的沙崙跟綠能為一個基地，來建構大南方機器人產業的存在之外，為連結中部既有的精密機械、工具機、自動化及航太產業，強化台中地區產業在機器人零組件、控制器跟智慧製造應用的角色，帶動中部產業共同切入智慧機器人的供應鏈。

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卓榮泰說，會在台灣的每個地方，像桃竹苗大矽谷，加上大南方新矽谷，就是兩個雙引擎，未來南部台南的機器人產業聚落，再加上中部精密製造為主軸的，傳統的精密產業，也一定可以凝聚一個機器人產業的供應鏈，今天特別來聆聽旭東公司對過去數年來的這個轉型升級之外，更重要是要帶領著各位部會的主管來聽聽看未來機器人在台灣產業發展有些什麼建議。

卓榮泰說，政府已經提出的各項政策當中，不管是AI新十大建設，或者是今年提出的13項戰略產業，將矽光子、量子跟AI機器人，都列為AI新十大建設以及國家這13項戰略產業當中重要的一項。換句話說，政府就會用更多的政策力道還有預算的編列，來協助各個產業同時來進行發展。

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