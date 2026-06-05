小貓熊來台是雙城論壇成果？ 簡舒培：北京送選舉年政治道具

台北市議員簡舒培說，蔣萬安2023年親赴上海，主動要求隔年讓小貓熊來台。但北京沒有理會，2024年才簽備忘錄，今年才放行。（取自簡舒培臉書）

台北市政府喜迎上海小貓熊，市長蔣萬安認為是雙城論壇的具體成果；民進黨籍議員簡舒培說，被中共耍了3年，竟然還叫政績？這不是蔣萬安爭取來的，是中共選好時間在市長選舉年放行的政治道具，蔣萬安被擺了一道還志得意滿。

簡舒培說，上海小貓熊週六將抵台，蔣萬安昨天配合國民黨議員大力讚稱，這是雙城論壇的具體成效、政績。事實是：蔣萬安在2023年親赴上海，在閉門會談中主動開口，要求隔年讓小貓熊來台。但北京沒有理會這個時程。2024年才簽備忘錄，2025年疫苗檢疫一拖再拖，直到今年、2026年台北市長選舉年才放行。

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簡舒培說，中共完全按照他們的節奏。這不是蔣萬安爭取來的，是中共選好時機才給的。蔣萬安被擺了一道，還喜滋滋的跟市民說這是雙城論壇政績，無疑是自欺欺人！

她說，看日本就知道，對中共而言，動物就是政治籌碼。2025年，日本首相高市早苗表態挺台，北京立刻提前強制終止大熊貓租約，「曉曉」與「蕾蕾」被強制送返，日本就此進入1972年以來首次的「零熊貓時代」。對日施壓，動物是籌碼；對台示好，動物也是籌碼。一收一給，同一套邏輯。

簡舒培說，配合北京敘事，才有甜頭。中共的訊息很清楚：順著走就有善意，說真話就沒收。小貓熊的可愛臉孔，包裝的是一套讓你逐步馴化的政治邏輯。蔣萬安欠台北市民一個說明，這份禮物的條件是什麼？代價是什麼？這究竟是雙城論壇的成果，還是北京為台北選舉精心準備的政治道具？

台北市議員簡舒培認為，上海小貓熊來台的時間是北京特別選的市長選舉年。（資料照，記者何玉華攝）

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