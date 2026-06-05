日菲啟動海域劃界談判 傅崐萁：賴總統只會賣「抗中保台搖頭丸」

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，外界質疑跨界範圍位於台灣以東海域，恐影響台灣經濟海域的權益。立法院國民黨團今（5日）於立法院會提案，要求外交部應即向日本與菲律賓政府表達嚴正立場，行政院長卓榮泰赴立法院專案報告並備質詢，向國人說明政府捍衛主權、維護漁權及漁民生計之具體作為與決心。國民黨團總召傅崐萁說，總統賴清德天天只會賣「抗中保台搖頭丸」，中華民國主權被侵蝕、侵害成這樣，完全沒有展現國家元首該有的風骨。除了深深表達遺憾，且嚴正抗議及譴責。

傅崐萁指出，立法院會最主要的焦點，還是在我國一直無法解決的毒品氾濫、毒駕、新興毒品走進校園等問題，國家治安淪落到什麼地步？毒品已走入校園，國中、國小都充斥著毒品，這個政府除了天天搞鬥爭，到底有沒有關心孩子成長的過程、教育的品質。

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傅崐萁表示，我國主權已完全被侵蝕，國家元首完全不當一回事。這幾天日菲共同討論經濟海域相關的問題，竟然在台灣的家門口討論台灣的經濟海域是歸屬日方還是菲方，從頭到尾都沒有跟我方談，賴政府外交部還對這樣的行為表示肯定。

傅崐萁說，很難過看到賴總統天天只會賣「抗中保台搖頭丸」，中華民國主權被侵蝕、侵害成這樣，完全沒有展現國家元首該有的風骨。除了深深表達遺憾，且嚴正抗議及譴責。應該好好守護中華民國、守護台灣2300萬人民的權益，還要保護農漁民的權益，讓我們的經濟海域能夠回歸到漁民，不要再被周遭國家欺負。賴總統視而不見，國民黨團正式在院會提出「日菲經濟海域劃線專案報告案」，公開要求賴清德張大眼睛，守護台灣人民的權益。

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