涉共諜案遭民進黨開鍘 朱政騏宣布將以「台灣派」參選到底

朱政騏發聲明強調參選到底。（資料照）

通過民進黨台北市議員初選的前立委助理朱政騏，因涉嫌拍攝立法院機敏資料供予中國，被檢方依違反「國安法」起訴；民進黨也對其火速開鍘。經過數月沉澱，朱政騏今（5）日發聲明強調，自己絕不可能是共諜，但有心人士利用手段，透過媒體放話，在起訴書都還沒送到，僅憑媒體報導，就在3小時內決議開除他的黨籍、撤銷提名，讓他被迫離開民進黨，他不參選就會是「親痛仇快」，所以，他將以「無黨‧台灣派」的身分繼續參選台北市中山、大同市議員。

朱政騏表示，最近他收到高等法院的「通訊監察結束通知書」，證實他不明所以被監聽、錄音、錄影、網路截收長達4年之久。而他被指控的犯罪事實，竟是交付一份2022年美國議員去立法院拜訪的座談會議記錄，「事實上，這份記錄許多立院助理都有收到，且台灣的媒體針對座談內容早已有詳細報導，眾人皆知，幾乎是公開資訊，無實質機密性可言」。

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朱政騏說，支持政府以最嚴格的標準來審視國安議題，也願意為自己因敏感度不足，捲入涉嫌洩密事件而負起責任，他理解檢察官基於職責，但也強調自己絕對不是共諜。

朱政騏細數，自就讀成功高中時期，他就參與社會運動，讀第三類組卻擔任校刊主編；大學時期自費發行校園刊物，創立第一個醫學院的BBS站Motss（同志之愛）板，他自稱是政治過動兒，從聲援白米炸彈客、捍衛樂生療養院，到反服貿等運動，對於什麼是該做的事、什麼是不該做的事，心理自有一把公理正義的尺。

他解釋，他的岳父生前生病住院時，他與岳父來台僅3年的中國籍配偶，在照料看護岳父的費用上，處理得不甚愉快，該配偶甚至四處告狀陳情，來辦公室門口堵人，「我自認很難與她溝通，又恰逢我太太里長選舉，希望趕快平息此事。因此，我透過之前認識的中國籍王姓陸媒駐台記者幫忙居中協調」。

朱政騏指出，王先生與該配偶是同鄉，溝通有點效果，「事後，王先生告訴我他包了兩萬人民幣給我岳父中國籍配偶在福建的家人，讓糾紛暫時得到緩解。雖然她後來仍到法院提告要求分配岳父遺產的一半，最後以新台幣200萬和解，她才願意搬離我岳父遺留下來的房子」。

後續，王先生又向他詢問有關台美關係資料要報導，當時他只認為這是記者在挖新聞，想說只要給些無關緊要的新聞資料就好，於是就將手邊有一份美國參議員拜訪立法院的座談會議記錄給了出去，當下並沒有注意到公文註記有「密」字，內容僅有詳如附件等字。至於公文的附件內容，是朝野立委的政治意見表達，而且該場座談的內容，台灣媒體早已詳細報導，「當時我以為自己耍了小聰明，想說用一份沒有價值的文件就把他呼攏掉了」。

朱政騏承認，自己確實有思慮不周的地方，有做不好的地方，也可以被起訴；不過，他也會在法庭上，全力證明自己沒有洩密，沒有犯罪動機，沒有對價所得，更沒有危害國家安全。

他說，政治工作者王丹四月臉書貼文也說他是「鐵桿本土派」，這個信念至今沒有改變，他希望透過這次聲明，讓大眾明白他的清白。他並指出，有心人士利用手段，透過媒體放話，在起訴書都還沒送到，僅憑媒體報導，就在3小時內決議開除他的黨籍，讓他離開加入18年，陪它從在野最低潮，一路重返執政的政黨。

朱政騏表示，18年的理想與努力在3個小時內被否定，這兩個月來，他選擇不說話，因為我不願為民進黨增添更多紛擾，如今發出這篇聲明，是相信時間的沉澱後，大家較能平靜且客觀地看待這件事。而他如果不參選，等選舉過後才還清白已經沒有意義，只是讓構陷他的人得逞，只會讓支持者失望和難過

朱政騏強調，自己是遵循民進黨初選機制，由民意支持選擇出來的人，從今天起，將以「無黨・台灣派」的身分繼續參選台北市中山、大同市議員。18年的理想與努力，不該被沒收；人民透過初選所做出的選擇，也不該被沒收。我會在法庭上捍衛自己的清白，也會在選戰中接受嚴格的檢驗，會拚到底。

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