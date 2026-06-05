台灣糧食能源無法自給危如累卵 韓國瑜促轉型發展高單價「藥農」

立法院長韓國瑜拋出新思維，建議農民除果農、菜農外，應迫切配合政府勇敢承擔，利用台灣特殊地理環境發展高單價的「藥農」打入國際市場。（記者叢昌瑾攝）

立法院長韓國瑜出席「台灣在地農產品及生活文化交流協會成立大會」表示，台灣在糧食與能源皆無法自給的情況下「危如累卵」。他感慨許多青農返鄉卻鎩羽而歸，強調政府與產官學應創造更好農業環境並關注基層最在乎的「價格」問題。韓更拋出新思維，建議農民除果農、菜農外，應迫切配合政府勇敢承擔，利用台灣特殊地理環境發展高單價的「藥農」打入國際市場。

韓國瑜指出，過去農民總是埋頭苦幹，但進入網路時代後，更要「抬頭苦幹」，思考如何讓農產品與地方特色賣出好價錢。農民、漁民扣除生產成本後，還得養家育兒，勞動成果相當辛苦不易，「我們常說，年輕人看網路，開車的人看馬路，農民看的是水路」，如何創造更好的農業環境與條件，不只是政府責任，更需要產官學共同投入。

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韓國瑜表示，與農民接觸後會發現，農民、勞工與漁民是最單純可愛的一群人，只希望辛苦耕耘後能有好價錢，但許多年輕人帶著熱情與創意返鄉投入農業，卻因鎩羽而歸、農產品難以賣出好價格，最終放棄、轉行，令他感觸良多。

韓國瑜直言，台灣四面環海，如果糧食與能源迄今仍無法完全自給，一旦發生特殊情況，恐陷入「危如累卵」處境。他認為，除了蔬果農業外，台灣也應積極發展中草藥產業，讓農民從「果農、菜農」拓展成「藥農」。憑藉台灣特殊地理環境，如何把這份「藥農」發揚光大、打入國際市場，這也是政府應該要勇敢承擔的責任、農民朋友配合。

韓國瑜分享自身經驗表示，他當高雄市長，有那麼多高山跟土地；其後在雲林縣住，在雲林縣的土地，好多可以發展藥農，但是台灣這個機制是喪失的，也許青年農民朋友可以試思考一下，因為「藥」它的單價比較高，也許這是一個可開發的領域；無論如何，希望各界不管是哪一個行業，一定要關注最基層的農民，多一份關切，然後多多的注意他。也特別要注意到「價格」的問題。

立法院長韓國瑜（中）等人出席「台灣在地農產品及生活文化交流協會成立大會」。（記者叢昌瑾攝）

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