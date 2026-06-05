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    首頁 > 政治

    美CECC報告：中國對台法律戰以沈伯洋為典型案例

    2026/06/05 12:05 中央社
    立委沈伯洋。（記者方賓照攝）

    立委沈伯洋。（記者方賓照攝）

    六四事件37週年，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天發布中國跨國鎮壓和惡意影響力報告指出，北京將法律戰整合至其對台更廣泛的戰略，去年中國公告立案偵查民進黨立委沈伯洋並揚言追捕，即是一個顯著案例。

    今天是六四事件37週年，CECC除舉辦一場有關中國跨國鎮壓的聽證會，也於同日發布「2025年中華人民共和國跨國鎮壓及惡意影響力報告」（Report on the PRC's Transnational Repression and Malign Influence in 2025）。

    有關台灣的部分，報告指出，中國將法律戰整合至對台更廣泛的戰略之中，沈伯洋就是一個顯著案例。他於2024年被列入中國制裁名單，隨後於2025年10月被重慶市公安局以所謂的「台獨頑固分子」之名展開正式刑事偵查。

    報告寫道，這是中國司法機關發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」文件後，首度有台灣立委遭鎖定的案例。

    報告指出，一名中國學者還告訴中國官媒，中國可以利用國際機制，例如國際刑警組織（INTERPOL）的紅色通報或與其他國家展開刑事司法合作，以進行跨國行動並逮捕沈伯洋。以沈伯洋案例為典型代表，中國當局正從行政制裁升級至境外刑事起訴，反映北京稱「台灣是中國一部分」的論述。

    沈伯洋當時回應，共產黨在解決防衛台灣的人，無所謂，台灣人沒在怕的。

    台灣外交部則駁斥中國可透過國際刑警組織等國際組織、和其他國家進行刑事司法合作在境外抓捕沈伯洋等說法，並將其稱為中國典型「跨境鎮壓」的舉措。

    另外，在「顛覆國際組織」的部分，報告列舉中國針對「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員的行徑。IPAC是少數台灣得以「中華民國（台灣）」名稱加入成為會員的國際組織。

    IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）在今年1月的訪談中，向CECC詳述中國用以阻撓2025年IPAC峰會的伎倆。那次峰會在歐洲議會舉行，並邀請台灣副總統蕭美琴發表演說。

    報告寫道，根據裴倫德說法，在受邀的12位非洲代表中，最後只有2位出席，他推測原因在於中國的干預。在其中一個案例中，中國直接介入，導致肯亞外交部在出發前24小時，撤銷該國國會議員的出國許可。

    裴倫德進一步指出，中國施壓也導致尚比亞其中一位共同主席在峰會後辭職，這將迫使尚比亞完全退出IPAC，因為該聯盟的會員資格要求每個國家至少有2名國會議員加入。

    報告寫道，這類針對性的行動已阻礙IPAC在非洲部分地區的擴展，而尚比亞的案例也反映了先前馬拉威、甘比亞國會議員退出該聯盟的情況。

    CECC是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展；成員由美國聯邦參、眾議員與官員組成。

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