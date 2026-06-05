上海小貓熊引戰！沈伯洋支持國際保育交流 蔣萬安諷「滲透破口」說

台北市長蔣萬安今早說，小貓熊來，大家不會認為這是一個滲透的破口。（記者田裕華攝）

上海動物園的小貓熊預計明（6）日抵台，國民黨籍議員及台北市長蔣萬安視為是雙城論壇的具體成果，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋表示支持所有有助於動物保育的國際合作，重申保育交流不只可以跟上海做；蔣萬安今（5）受訪對此表示，物種交流非常重要，大家不會認為這是一個滲透的破口。

沈伯洋對於兩隻小貓熊即將抵達台灣，昨受訪表示支持所有有助於動物保育的國際合作。台北動物園今年才剛跟日本完成小貓熊保育合作，說明保育交流不只可以跟上海做，也可以跟日本、韓國、世界各地的城市一起做，這也是他一直強調的「無限城論壇」；競選總幹事吳思瑤則認為小貓熊有點老哏。

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蔣萬安今天早上出席活動前受訪說，小貓熊將搭今天晚上的飛機，預計明天早上抵達台灣，後續還要再經一個月的檢疫。

被問到沈伯洋對小貓熊來台的態度時表示，物種交流是非常重要的，能夠讓基因多樣性以及提供更多的生命教育，對孩子是非常具有意義的。小貓熊來，大家不會認為這是一個滲透的破口。同時，他覺得民進黨內部可能自己意見要統一一下，相互對一下，才不會自相矛盾。

市府副發言人葉向媛則追問沈伯洋曾說雙城論壇是造成滲透的破口，「請問小貓熊是不是滲透破口？」上次問沈委員破口在哪裡，至今已經2個月了，難道每次被問問題都裝死不回答就可以了？要沈伯洋趕快出來告訴大家、不要再躲了。

葉向媛表示，沈伯洋說支持所有有助於動物保育的國際合作是廢話，台北市立動物園今年5月20日也成功迎來新加坡動物園的馬來貘「星星」，沈伯洋是在肯定台北市政府一直以來在做的事；但他的立場前後矛盾，這次說「從來不反對交流」，4月底受訪被問到是否會取消雙城論壇時，毫不猶豫的回答「當然」、「雙城論壇不但不必要，很多時候都是造成滲透的破口」。態度反覆公然欺騙市民，已陷入誠信危機。

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