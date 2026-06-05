賴清德總統勉勵警大畢業生有團隊精神 謹守守法及清廉核心價值

賴清德總統今天（5日）上午出席中央警察大學畢業典禮，期勉畢業生當警察要有團隊精神，謹守守法、清廉核心價值。（記者謝武雄攝）

賴清德總統今天（5日）上午到中央警察大學參加學士及碩、博士班畢業典禮，他致詞期勉警大畢業生未來擔任警察要有團隊精神，唯有攜手合作才能夠發揮最強戰力，也要將守法、清廉作為核心價值放在心裏面，因為警察工作要與形形色色的人打交道，未來考驗大家的不僅僅是日常勤務，也包括各種威脅、利誘以及人情，警察是國家展現法律秩序的最前線，希望以身作則成為國家與社會的驕傲。

賴清德說，大家畢業後會在不同單位、地區服務，但都要保持聯絡成為一輩子的互相依靠，未來服務領域涵蓋警政、消防、海巡、移民、矯正等不同的領域，因此他要給畢業生兩個重要的提醒，首先是要有團隊精神，因為警察工作是團隊作戰、是長期任務，唯有同仁之間攜手合作才能夠發揮最強戰力，另外則是守法、廉能的核心價值。

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賴清德也提到，感謝全體警察同仁努力的成果，從2016年到現在暴力犯罪下降了超過50％，然而治安工作的形態也在改變，大家不能夠因此而自滿，也不能夠故步自封，而要與時俱進，當前政府專注在掃黑、掃毒、掃除詐騙、組織犯罪等任務，犯罪組織近年更與境外勢力勾結影響國家安全，因此掃蕩黑社會是一等一的頭號任務，政府近年來已經結合跨部會的力量持續推出整治毒品、打擊詐騙的精進策略。

賴清德說，行政院昨天從源頭嚇阻，提出了14項作為，包括將依托咪酯從二級毒品改列為一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑；政府也將推動修法，凡是製造、販賣、輸入或供應電子煙都增訂刑責，持有電子煙不只要依法沒入，更會處3萬元到10萬元不等罰款；只要毒駕就吊銷駕照，重傷或致死則終身都不得再考照，毒駕的車輛都要沒收；面對各項犯罪問題，政府也需要各位畢業生投入心力配合政府政策來維護治安，讓國人安心。

賴清德表示，政府深知警察同仁的辛勞，所以會做最堅強的後盾，行政院已經核定多項計畫，保二安居警消專案住宅已經讓同仁入住，今年3月1日起將刑事加成調高到80％。

賴清德最後感謝所有家長對畢業生的支持，他們才能夠無後顧之憂地學習成長，成為治安工作的基石和棟梁，祝福畢業生們前途似錦。

賴清德總統今天（5日）上午出席中央警察大學畢業典禮，期勉畢業生當警察要有團隊精神，謹守守法、清廉核心價值。（記者謝武雄攝）

賴清德總統今天（5日）上午出席中央警察大學畢業典禮，頒發畢業證書給畢業學生代表。（記者謝武雄攝）

賴清德總統今天（5日）上午出席中央警察大學畢業典禮，為畢業學生撥穗。（記者謝武雄攝）

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