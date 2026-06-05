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    首頁 > 政治

    陸委會禁公職參加海峽論壇 陳玉珍：怎麼不認為我們可以統戰他們

    2026/06/05 11:28 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳玉珍。（記者林欣漢攝）

    國民黨立委陳玉珍。（記者林欣漢攝）

    陸委會昨宣布，禁止中央機關、地方政府人員參與中共海峽論壇，不會核准縣市首長參加。國民黨立委陳玉珍今（5）日受訪表示，民進黨要有自信一點，不要什麼事情都擔心人家來統戰，這才是走向和平的好途徑。「我們也有很多好的部分能讓對岸理解，怎麼不說他們過來是我們能統戰他們，讓大陸人多來台澎金馬看看，這些都是太過政治考量、意識形態」。

    陳玉珍指出，民進黨政府一直認為所有的交流都是統戰，針對海峽論壇，「我個人覺得實在是沒有這個必要」。「首先這表示我們自己的政府對我們的民主沒有信心，怎麼會認為一定是他們統戰我們，我們去跟他們交流，怎麼不認為我們也可以統戰他們？」政府做這樣的種種限制兩岸交流的行為，並不會對兩岸和平往來帶來正面的影響。

    陳玉珍表示，中華民國處在相當艱難的處境，需要跟世界各個國家或地區來做交流，「我們要有自信」。台灣半導體產業現在非常強，這次立委們去日本考察營養午餐，覺得台灣營養午餐也辦得很好，「我們要有自信走出去，一點都不應該要害怕」。

    陳玉珍表示，用一些意識形態來箝制人民行動自由，是不好的行為。現在針對公務人員、地方政府還有一些中央機關，還是要依法處理，原本可以管到哪些單位，例如，最近民進黨政府針對到金門旅遊的陸客，若一年來4次以上就要嚴審，觀光也要這樣全面性的審查，到底是想不想讓觀光業者活下去？政府不應該用意識形態來做事。

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