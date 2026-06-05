徵召彰化市長跳票？邱建富退出民進黨參選彰化縣長 陳素月回應了

民進黨提名立委陳素月參選彰化縣長，在獲得提名後也有拜訪邱建富。（記者劉曉欣攝）

爭取民進黨彰化縣長提名未果的前彰化市長邱建富，昨天（4日）宣布將退黨參選彰化縣長，今天（5日）再拋「徵召彰化市長跳票說」，邱建富表示，立委陳素月獲得民進黨提名參選縣長後，雙方曾有協商卻跳票了，讓他必須要回應選民的期待。陳素月直球回擊，徵召必須沒有人登記情況下，既然縣議員黃柏瑜登記了，就無法徵召了。

陳素月強調，她在獲得提名後，都有去拜訪另外3位角逐者，分別是立委黃秀芳、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富。當時邱建富就有表達他有意願「被徵召」選彰化市長，但因為這不是她一個人就能夠決定，她也沒有一口氣答應邱建富。

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陳素月表示，因為民進黨的初選機制，就是先開放登記，沒有人選再來協商徵召。由於彰化市長初選登記作業，只有黃柏瑜一人登記，因此也獲得提名。既然黨內都有人辦理登記，當然就沒有後續的徵召事宜。

陳素月指出，她經由全民調的「類初選」獲得提名，事後也有拜訪另外3位黨內同志，對於邱建富所說的「跳票說」，這是邱建富主動提出的意願，她既然沒有答應，也就沒有跳票，她相信事實就是真金不怕火煉。

邱建富今天再拋出「跳票說」，他強調，陳素月獲提名後有來找他，當時雙方協商徵召他選彰化市長，因為他已經當過兩屆近9年任期的彰化市長，如果自己去登記的話，會被說是戀棧，採取徵召是可行之道，但最後卻是破功了。他只能說，這是山窮水盡疑無路，如今他決定退出民進黨，以無黨籍參選彰化縣長，就是柳暗花明又一村。

邱建富表示，他今天就會以雙掛號方式來寄出退黨申請書，全速前進他的參選縣長之途，有信心贏得勝選。

前彰化市長邱建富再拋「徵召彰化市長跳票說」，強調在爭取縣長提名失利後，原本說好的協商都跳票了。（邱建富提供）

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