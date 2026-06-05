李四川購屋金流受質疑 蘇巧慧：我沒授意任何人攻擊、當事人應自己說明

國民黨新北市長參選人李四川豪宅被外界質疑金流問題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她沒授意任何人攻擊，當事人應自己說明。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川購屋金流引外界質疑，其購買樓中樓豪宅的977萬頭期款來源未解釋清楚，李四川指對手蘇巧慧應好好克制綠營側翼，不要騷擾他的家人家人跟鄰居；蘇巧慧今受訪回應，她從沒攻擊過對手，也沒授意過任何人做此攻擊，相關財產爭議，應由當事人自己說明，她會繼續提出最好的市政願景，向市民證明她是值得信任的候選人。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到土城警分局參加警察節捐血活動前接受媒體聯訪，對於李四川購屋金流狀況，蘇巧慧表示，一直以來，她在參選過程中，她都努力展現對市政的想法，也一直在凸顯創意跟活力，她會繼續用這樣的方式來前進。

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她強調，她從來沒攻擊過對手，也沒有授意過任何人做這樣的攻擊，相關的財產爭議，應由當事人自己做說明。

蘇巧慧說，她會繼續提出最好的市政願景，用這樣的方式，來向新北市民證明，她是值得信任而且有願景的候選人。

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