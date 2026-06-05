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    首頁 > 政治

    中國反對日菲劃界 杜奕瑾質疑台灣部分政治人物同步唱和北京

    2026/06/05 11:04 即時新聞／綜合報導
    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（資料照）

    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（資料照）

    中國強烈反對日本與菲律賓的海域邊界談判，反映出北京對西太平洋權力平衡轉移的日益警惕。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，當北京主張「台灣無權參與相關事務」時，這些政治人物選擇沉默；當北京開始扭曲日菲對中成對台、攻擊台灣政府不作為時，卻立即接力放大與協力攻擊。

    杜奕瑾在臉書PO文表示，近期日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判，引發部分台灣政治人物刻意渲染「台灣海域遭出賣」、「外交部喪權辱國」、「台灣專屬經濟海域被劃走」等說法。然而檢視事件背景與國際法事實後可以發現，這類論述把日菲聯合對中操作成為對台口徑高度重疊，已經偏離事實，成為政治操作。

    杜奕瑾分析，首先，日菲此次談判的根本背景，是因應中國近年持續擴張海洋主張、以單方面定義海域範圍、派遣海警與海上民兵進入爭議海域所衍生的區域治理問題。日本與菲律賓選擇依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）透過談判處理海域界線，正是國際社會主流的和平解決爭端方式，其次，中國外交部在第一時間對日菲談判提出抗議，並聲稱相關海域涉及中國權利但扭曲為日菲談判涉及台灣海域。

    杜奕瑾指出，台灣外交部已明確指出，中方是先自行假設未來談判範圍涵蓋台灣海域，再據此提出代表台灣抗議，完全是「倒果為因」。台灣主權及相關海域權利從來不允北京代為主張，第三，台灣外交部長已公開表示，相關國家均已交流說明未來協商結果不涉及第三方權益，不會對台灣產生法律拘束力，也不會直接改變台灣現有海洋權利主張。

    杜奕瑾續指，因此，目前網路上流傳的「台灣專屬經濟海域被日本與菲律賓私相授受」、「外交部默許台灣海域遭劃走」等說法，並沒有充分事實依據，更未獲任何國際文件證實，令人憂心的是，在中國外交部高調批評台灣政府「出賣民族利益」、「數典忘祖」之際，台灣部分政治人物卻幾乎同步採取相同論述框架。

    杜奕瑾直言，這些政治人物將焦點從中國長期擴張海洋問題造成的國際事件，轉移成對台灣政府的政治攻擊。當北京主張「台灣無權參與相關事務」時，這些政治人物選擇沉默；當北京開始扭曲日菲對中成對台、攻擊台灣政府不作為時，卻立即接力放大與協力攻擊。

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