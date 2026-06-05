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    首頁 > 政治

    賴清德籲北京正視六四！胡采蘋狠酸：想稱帝就稱帝的脆弱體制

    2026/06/05 11:15 即時新聞／綜合報導
    2026年6月4日位於中正紀念堂，一場紀念1989年天安門廣場鎮壓民主示威者事件37周年的活動中，人們用蠟燭拼出數字「8964」。（路透）

    2026年6月4日位於中正紀念堂，一場紀念1989年天安門廣場鎮壓民主示威者事件37周年的活動中，人們用蠟燭拼出數字「8964」。（路透）

    六四天安門事件滿37周年，總統賴清德昨在社群平台以中、英文發文，呼籲中國正視歷史，承認真相，並開啟和解對話。對此，財經網紅胡采蘋直言，六四當然值得紀念，這種說翻臉就翻臉，要殺人便殺人，想稱帝就稱帝的體制，不是台灣這種成熟的民主社會所能接受。

    胡采蘋昨晚於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，六四的背景，是1978年中共改革開放十年之後，經濟進入嚴重的通貨膨脹與分配不均，社會體制需要進一步向市場化開放，並且平衡共產社會結構與資本市場的衝突。

    結果中共用坦克車壓死人民，說翻臉就翻臉，直到1992年才再宣佈改革開放繼續。21世紀以來，全世界也以為中國在變好，經濟發展將導致政治改革，開放更多的分權與權力制衡機制。結果習近平在2018年宣佈修憲連任，至今不肯下台，形同恢復帝制。

    中共的政治體制極其不穩定，一次又一次，無論是「六四」或中國領導人習近平修憲，再再顯示出這種體制的脆弱性，說翻盤就翻盤。這種特質是他們對國內與周遭國家的最大威脅，總是放出開放的訊號，讓人覺得可以合作、可以投資，最後一夕變天，面目全非。

    台灣社會絕對要有清醒的認識，必須追求自身的強大，並且充分考慮到對方的不穩定性，在未來的100年、200年，謹慎治理鄰國的這種不穩定性，防止自己遭受這類不穩定性外溢所造成的傷害。

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    賴談六四 籲中國承認真相 盼北京正視歷史 開啟和解與對話

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