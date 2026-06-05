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    首頁 > 政治

    黃國昌出新書消費洪慈庸 粉專怒轟：下半年有機會消失政壇

    2026/06/05 10:35 即時新聞／綜合報導
    洪慈庸。（資料照）

    洪慈庸。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日發新書《向光前行》，提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時戰友林昶佐、洪慈庸等都先「閃人」，最後只剩自己還在「堅持」，挨轟扭曲歷史。對此，臉書粉專「聲量看政治」認為黃國昌為出書竟然消費洪慈庸，直言「下半年後黃國昌有機會消失在台灣政壇」。

    經營臉書粉專「聲量看政治」、前立委助理林靖堂今日發文指出，2013年，洪仲丘事件爆發，他的姐姐洪慈庸，以一個非常堅毅的受害者家屬之姿，站出來，為自己其實毫無血緣關係的弟弟發聲、說話、爭取公道。如果有人把當年，洪慈庸為他弟弟站出來，不急不徐、娓娓道來、極度堅強的受訪畫面調出來，你會感受到一股跨越一切障礙的愛。

    「聲量看政治」回憶，當年，洪仲丘在太陽花學運前爆發一波社會力量的集結潮，堪稱是太陽花學運的前奏曲。不僅因為洪仲丘捅破了當年腐朽的國軍玩兵文化，也因為洪慈庸的堅毅，讓人看見了親情的力量改變社會的可能。

    「聲量看政治」指出，洪慈庸在洪仲丘事件爆發前，是一位完全不關心、不在乎政治的小女孩。在弟弟身亡之後，改變了她對政治的看法，也因此林昶佐說服她出來進入政治，參與選舉。

    「聲量看政治」直言，當年洪慈庸為自己弟弟站出來說話的那些一舉一動，誰看了都會動容。如今，她基本上已經是一個半退隱的人，黃國昌這樣消費，我相信，下半年後黃國昌有機會消失在台灣政壇。

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